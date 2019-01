Regia: David Leitch

Cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Zuyang Sun

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA , 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 1 agosto 2019

“Hobbs and Shaw” è incentrato sull’agente di sicurezza diplomatica degli Stati Uniti Luke Hobbs interpretato da Dwayne Johnson (“Jumanji - Benvenuti nella giungla” di Jake Kasdan, “Rampage - Furia animale” di Brad Peyton) e sull’ex veterano delle forze speciali, poi diventato un criminale Deckard Shaw interpretato da Jason Statham (“Shark - Il primo squalo” di Jon Turteltaub, “Death Race” di Paul W.S. Anderson). I due daranno vita a un’improbabile alleanza per sconfiggere un pericolo ancora più pericoloso di quelli visti fino ad ora.

Hobbs and Shaw: più veloci più furiosi

“Hobbs and Shaw” è il primo spin off della celebre saga di “Fast and Furious” iniziata nel 2001 e arrivata al suo ottavo capitolo con altri due capitoli presto in uscita.

Questo spin off si discosta in maniera evidente dai personaggi che hanno dominato le scene nella saga principale.

A scontrarsi con i due è stato chiamato l’attore britannico Idris Elba (“Pacific Rim” di Guillermo del Toro, “La torre nera” di Nikolaj Arcel), che cercherà in tutti i modi un’opportunità per sconfiggere i due.

“Hobbs and Shaw” è stato scritto da Chris Morgan, autore di sei film della saga, iniziando da “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” del 2006. Per dirigere il tutto è stato chiamato David Leitch al suo quarto lungometraggio dopo aver precedentemente lavorato a film come “John Wick” nel 2014, “Atomica Bionda” nel 2017 e “Deadpool 2” nel 2018.

La produzione del film è stata annunciata per la prima volta da Vin Diesel nel mese di novembre del 2015, ma solo nel 2017 dopo l’uscita dell’ottavo capitolo della saga principale la Universal ha dato il via libera alla realizzazione. Le riprese del film sono iniziate nel mese di settembre del 2018 a Londra per poi concludersi in Scozia a Glasgow.