Titolo originale: Genitori quasi perfetti

Regia: Laura Chiossone

Cast: Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Nicolò Costa, Lucia Mascino, Francesco Turbanti, Marina Rocco, Erika Blanc, Marina Occhionero, Paolo Mazzarelli, Elena Radonicich

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 9 maggio 2019

"Genitori quasi perfetti" è una pellicola diretta da Laura Chiossone, incentrata sulle vicende di Simona, una madre single, ossessionata dal figlio di appena otto anni, di nome Filippo, per il quale dovrà organizzare la festa di compleanno.

Genitori quasi perfetti: conflitto e amore in un dramma familiare

La protagonista di "Genitori quasi perfetti" è profondamente legata al suo unico figlio, ma affetta da molte insicurezze riguardo il suo ruolo di madre. Il giorno della festa di compleanno del bambino, non appena arrivano gli ospiti iniziano i problemi: la madre prova a difendere il figlio in tutti i modi possibili, a causa delle sue paure sui giudizi degli altri che potrebbero colpirlo. I genitori litigano tra di loro, mentre i bambini giocano amorevolmente in salotto. Un'inattesa azione del festeggiato scompiglierà gli squilibri anche tra i piccoli.

Genitori quasi perfetti: regia e cast

La pellicola è scritta da Gabriele Scotti e Renata Ciaravino; tra i membri del cast troviamo nel ruolo della protagonista Anna Foglietta ("Ex - Amici come prima!", 2011; "Perfetti sconosciuti", 2016), che interpreta Simona, la madre del festeggiato, piena di dubbi e insicurezze sulle dinamiche legate all'educazione del suo bambino. Nicolò Costa fa il suo esordio nel ruolo di Filippo, il bambino di otto anni che festeggia il compleanno. Tra gli altri attori figurano Paolo Calabresi ("Smetto quando voglio", 2014; "Boris - Il film", 2011), Lucia Mascino ("Habemus Papam", 2010; "La ragazza del mondo", 2015) e Erika Blanc ("Sogno di una notte d'estate", 1983; "La bellezza del somaro", 2010).

"Genitori quasi perfetti" è distribuito nelle sale da Adler Entertainment.