Titolo originale: Angel Has Fallen

Regia: Ric Roman Waugh

Cast: Gerald Butler, Morgan Freeman, Nick Nolte, Dwayne Johnson, Lance Reddick, Danny Huston, Piper Perabo, Tim Blake Nelson

Genere: azione, thriller, colore

Durata: n.d.

Produzione: USA 2019

Distribuzione: Universal Pictures e Lucky Red

Data di uscita: 28 agosto 2019

Continua la saga inaugurata nel 2013 con "Attacco al potere - Olympus Has Fallen", che vede protagonista Gerald Butler nei panni dell'agente dei servizi segreti Mike Banning, al fianco del premio Oscar Morgan Freeman, che invece interpreta il presidente degli Stati Uniti d'America. I primi due capitoli del franchise sono stati un successo al botteghino, incassando in tutto il mondo 370.000.000 dollari.

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen: questa volta è Mike Banning il ricercato

L'agente Mike Banning è pedinato dall'FBI, in seguito all'accusa di aver tentato di uccidere il presidente statunitense e dunque di essere un pericolo per il Paese. Costretto alla fuga, l'uomo è alla ricerca di prove che dimostrino la sua innocenza, nel tentativo anche di scoprire chi è il vero responsabile del fallito attentato. In questa lotta contro il tempo per salvare ancora una volta gli Stati Uniti, Mike dovrà chiedere l'aiuto di nuovi alleati, tra cui il padre.

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen: il cast

Il terzo capitolo della saga di "Attacco al potere" vede alla regia Ric Roman Waugh, che nel 2017 ha diretto "La fratellanza", film con Nikolaj Coster-Waldau, e nel 2013 "Snitch - L'infiltrato" con Dwayne Johnson alias The Rock. Veste di nuovo i panni del protagonista l'attore Gerald Butler, che ha recitato in "300" (2007) e nel film del regista italiano Gabriele Muccino dal titolo "Quello che so sull'amore", in cui è al fianco di Uma Thurman. Ad accompagnarlo sempre Morgan Freeman, premio Oscar per "Million Dollar Baby" (2005). Si aggiungono al cast Nick Nolte, nei panni del padre di Mike, e Danny Huston, interprete di "Arrivederci professore" (2018) e "Stanlio e Ollio" (2018).