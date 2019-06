Titolo originale: L'amour flou

Regia: Romane Bohringer, Philippe Rebbot

Cast: Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer, Raoul Rebbot-Bohringer, Brigitte Catillon, Aurelia Petit, Philippe Stange, Gábor Rassov, Richard Bohringer, Noémie Schmidt, Reda Kateb, Hyat Luszpinski, Céline Sallette

Genere: Commedia, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 29 agosto 2019

"L'amour flou - Come separarsi e restare amici" è un film diretto e interpretato da Romane Bohringer ("Les rois du monde" del 2015 di Laurent Laffargue) e Philippe Rebbot, ("Ippocrate" del 2018 di Thomas Lilti) e distribuito da Academy Two.

L'amour flou - Come separarsi e restare amici: come reinterpretare l'amore quando sembra svanire

"L'amour flou - Come separarsi e restare amici" è un film tratto direttamente dall'esperienza dei due registi, Romane Bohringer e Philippe Rebbot. La pellicola narra la storia di una coppia che, dopo dieci anni trascorsi insieme, sente che l'amore sta svanendo e prende la dura decisione di separarsi. Di punto in bianco, dunque, devono riuscire a trasformare la loro relazione di coppia in una di amicizia, soprattutto per il bene dei loro figli e del loro cane: decidono così di trasferirsi in due appartamenti separati, ma comunicanti attraverso un'unica stanza, quella dei figli. In questa nuova sistemazione i due genitori cercheranno di collaborare per fare crescere i figli in un ambiente amorevole e allo stesso tempo proveranno a rifarsi una nuova vita ognuno per la propria strada.

"L'amour flou - Come separarsi e restare amici" è frutto della collaborazione tra la produzione Escazal Films e il Centre National de la Cinématographie (CNC).