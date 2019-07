Box office Italia: giocattoli animati e indemoniati conquistano i primi posti

(Box Office Italia: incassi 4-7 luglio) Ecco la classifica dei dieci film più visti nelle sale italiane da giovedì a domenica. Se durante l’ultimo weekend era stato “Toy Story 4” a dominare le classifiche, adesso è l’horror “Annabelle 3” ad avere il primato.

Box office Italia, “Annabelle 3” è il primo in classifica

Con 1.046.801 di incassi al suo debutto nei cinema “Annabelle 3” conquista il primo posto. In totale il terzo capitolo sulla bambola indemoniata dalle treccine rosse ha guadagnato 1.466.596 euro.

Scende invece in seconda posizione, proprio come nel box office USA, “Toy story 4”. Anche in questo film i protagonisti sono dei giocattoli, ma di tutt’altra tempra rispetto ad Annabelle. L’incasso totale è stato di 3.652.320 euro, di cui 922.046 da giovedì a domenica.

Medaglia di bronzo per il ritorno in sala di “Avengers: Endgame“, che ha fatto il suo secondo debutto con una nuova versione più lunga della precedente di otto minuti. Il cinecomic di casa Marvel guadagna 296.978 euro, per un totale di 30.043.573 euro.

Al quarto posto debutta con soli 177.068 euro la pellicola italiana “Restiamo amici“, con protagonisti Michele Riondino, Alessandro Roja e Violante Placido. L’incasso nel weekend è stato 177.068 euro.

Il film biografico sul ballerino sovietico “Nureyev – The White Crow” chiude la top 5, con 145.589 euro e 489.075 euro complessivi.

Due new entry per la seconda cinquina

Dopo tre settimane di programmazione “Arrivederci professore“, con protagonista Johnny Depp, passa dalla seconda alla sesta posizione con 128.520 e 1.216.058 euro complessivi, seguito da “Pets 2 – Vita da animali“, settimo con 110.564 euro (3.293.077 euro totali) e “Aladdin“, che dopo sette settimane passa dal quarto all’ottavo posto, con 105.778 euro, per un totale di 14.989.091 euro.

Con 98.877 euro è nona in classifica la new entry con Sylvester Stallone “Escape plan 3 – L’ultima sfida“,

Infine a occupare l’ultima posizione è la commedia prodotta dalla Gran Bretagna “Ti presento Patrick“, che anch’essa fa il suo ingresso nelle sale italiane con 78.556 euro.

Maria Concetta Fontana

08/07/2019