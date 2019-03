Nureyev: The White Crow (2018)

Regia: Ralph Fiennes

Cast: Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Sergei Polunin, Ralph Fiennes, Louis Hofmann, Olivier Rabourdin, Raphaël Personnaz, Zach Avery, Mar Sodupe

Genere: Biografico, colore

Durata: 122 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 25 luglio 2019

Cresciuto e formatosi nelle migliori scuole di danza classiche russe, Rudolf si distingue già giovanissimo per il suo grande talento e la sua straordinaria prestanza fisica, tanto che in poco tempo si afferma come uno dei più bravi ballerini classici del panorama mondiale. La svolta della sua carriera arriva nel 1961, quando la sua compagnia si vede coinvolta in un tour europeo che toccherà alcune tra le città più importanti e culturalmente attive del vecchio continente, come Londra e Parigi. Proprio in questi due porti franchi della cultura, la ricerca di libertà artistica di Rudolf inizia ad identificarsi con una ricerca di emancipazione personale. Il suo interesse per uno stile di vita occidentale, insospettisce il regime sovietico che, vivendo come un affronto alla Patria questo distaccamento, decide di proibire a Nureyev di unirsi alla compagnia per le prossime tappe del tour. Rudolf però non vuole fare propria la guerra tra sovietici e occidente, ma vuole soltanto poter diffondere il suo amore per la danza nel mondo, così viene aiutato da un altro ballerino e dalla fidanzata del figlio del ministro della cultura francese a scappare al regime, riuscendo ad ottenere asilo politico in Francia.

Nureyev: The White Crow: un concentrato di arte e eleganza

Ralph Fiennes, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in pietre miliari del cinema come la saga fantasy “Harry Potter”, o il pluripremiato dall’Academy “Il paziente inglese”, si discosta dai suoi lavori precedenti per dare forma all’eccezionale storia vera del ballerino russo Nureyev.

Con il doppio ruolo di regista e attore, Fiennes imprime un taglio elegante e malinconico al biopic, riuscendo a fornire un ritratto perfetto di quell’anima romantica e inquieta che era Rudolf Nureyev, interpretato con grande bravura dal ballerino Olèg Ivenko.