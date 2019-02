Patrick (2018)

Regia: Mandie Fletcher

Cast: Ed Skrein, Jennifer Saunders, Gemma Jones, Cherie Lunghi, Emily Atack, Emilia Jones, Tom Bennett, Meera Syal, Peter Davison, Milanka Brooks

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna , 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 13 giugno 2019

Sarah Francis è una giovane donna dalla vita disastrata. L’ultima cosa che le manca è un cane che le crei scompiglio in casa. Sua madre le porta nonostante le sue proteste Patrick. Il primo problema sarà nasconderlo dal padrone di casa, che ignora l’esistenza del cucciolo. Il nuovo arrivato, invece, sarà il deus ex machina di una nuova vita per iniziare una nuova vita.

Patrick: un film per famiglie con un cane adorabile

La regista Mandie Fletcher dirige un film della Disney con protagonista un carlino di nome Patrick. L’attrice Beattie Edmondson è l’insegnante che si deve occupare del cucciolo della nonna. Nasconde il cane grazie alla collaborazione della sua vicina (Gemma Jones), anche lei in affitto e con un padrone intollerante agli animali. Nel cast ci sono Cherie Lunghi, Peter Davidson e Meera Syal. Nella storia è presente anche l’amore per un aitante giovane, interpretato dal rapper Ed Skrein.

Patrick: scandalo sul fronte animalista

Nella sua opera, Madie Fletcher, già regista di successo con “Absolutely Fabulous - The Movie” e di diverse commedie per la tv ha dato un ruolo importante alla figlia Jennifer Saunders, al suo primo film. Nonostante l’attenzione per il benessere del cucciolo di carlino sul set, la produzione ha ricevuto diverse accuse dal fronte animalista per i rischi corsi sul set di “Patrick”. I carlini, infatti, sono cani alquanto delicati. Madie ha dichiarato alla stampa che durante tutta la lavorazione, è stata assistita da una trainer professionista per animali. Il film è stato scritto da Fletcher, Paul de Vos e Vanessa Davies proprietaria del cane protagonista.

“Patrick” è uscito in Gran Bretagna nel 2018.