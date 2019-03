The Professor (2018)

Titolo originale: Richard Says Goodbye

Regia: Wayne Roberts

Cast: Johnny Depp, Zoey Deutch, Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Farrah Aviva, Odessa Young, Devon Terrell, Debbie Podowski, Dion Riley

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 30 aprile 2019

Richard un professore universitario interpretato da Johnny Depp scopre di avere un cancro in fase terminale. Un intreccio di alcool fumo e sesso entrano in gioco nella vita di quest’uomo per cancellare una complicata relazione sentimentale e una poco soddisfacente vita lavorativa avvalorata proprio dalla rassegnazione della malattia. Nel momento in cui si è letteralmente giunto al capolinea saputo di un tragico verdetto, la ribellione di Richard nei confronti delle cure, del dolore e della solitudine far si che tutto ciò sia lo spunto per cambiare vita lasciandosi andare alla trasgressione. Con curiosità e ingenuità l’uomo acconsente a fare nuove esperienze incontri stravaganti ed avventure sentimentali.

The Professor: la malattia che ti cambia

“The Professor “ è il secondo film scritto e diretto dallo statunitense Wayne Roberts, che segue "Katie Says Goodbye" in un’annunciata trilogia dedicata all’inesorabilità della vita dei suoi protagonisti.

La famiglia del professore composta dalla moglie Veronica (Rosemarie DeWitt) e la figlia Olivia (Odessa Young) è una famiglia come tante con i loro alti e bassi che rimane all’oscuro della malattia di Richard che egli guarda con occhi curiosi e indiscreti. Ha un bellissimo rapporto con la figlia da essere un amatissimo papà e complice della vita della ragazza e solo il pensiero che l'avrebbe lasciata per sempre gli dava tormento e un dolore fortissimo. Ha un forte legame con il suo collega e amico Peter (Danny Houston) che rimane il suo principale punto di riferimento nel momento piu difficile della malattia. Ma il suo unico intento ormai è vivere lasciandosi andare con un pungente senso dell’umorismo a una vita di sregolatezze: si abbatte nel vizio del bere e di fumare di avere rapporti sessuali occasionali. Il tutto in un senso di libertà fuori da ogni schema che però lo porteranno ad abbracciare tutte quelle persone che lo amano.

“The Professor” è stato presentato in anteprima mondiale allo Zurich Film Festival ad ottobre del 2018. Girato inizialmente a Vancouver è stato curato nella produzione da Jhonny Depp con la sua casa Infinitum Nihil e ha dedicato il film alla madre morta di cancro pochi mesi prima delle riprese.