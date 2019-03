Titolo originale: Annabelle Comes Home

Regia: Gary Dauberman

Cast: Mckenna Grace, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Iseman, Emily Brobst, Katie Sarife, Eddie J. Fernandez, Steve Coulter, Stephen Blackehart

Genere: Horror

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros. Italia

Data di uscita: 4 luglio 2019

"Annabelle 3" è una pellicola scritta e diretta da Gary Dauberman (scrittore dei precedenti capitoli dell'universo cinematografico di "The Conjuring") ed è il terzo capitolo della saga incentrata sulla bambola assatanata, stavolta alle prese con i demonologi Lorraine ed Ed Warren.

Annabelle 3: il male ritorna a tormentare i Warren

La storia si apre collegandosi direttamente con "Annabelle" (2014), in cui nella scena finale troviamo il giocattolo indemoniato in una teca di vetro custodita dalla famiglia di esperti dell'occulto. Per evitare che Annabelle possa portare caos e morte tra le persone, i coniugi Warren decidono di tenerla a casa nella loro cantina con altri reparti e reliquie precedentemente possedute da spiriti malvagi. Nonostante venga due volte al mese un prete a benedire la teca, Annabelle riesce a risvegliare le forze del male dei vari oggetti e a indirizzarli contro Judy, figlia della coppia di appena dieci anni e contro i suoi amici e amiche.

Annabelle 3: il cast

Alla sceneggiatura della pellicola hanno collaborato il regista Dauberman e James Wan (sceneggiatore, regista e produttore di moltissimi film horror come ad esempio "L'evocazione - The Conjuring", 2013 e "The Nun - La vocazione del male", 2018). Quest'ultimo inoltre ha già collaborato con Patrick Wilson ("Insidious", 2011; "Aquaman", 2018) e Vera Farmiga ("The Judge", 2014; "L'uomo sul treno - The Commuter", 2018), gli attori principali del cast, rispettivamente nel ruolo di Ed e Lorraine Warren, gli esperti cacciatori e investigatori dell'occulto alle prese questa volta con la bambola indemoniata. Mckenna Grace ("Ready Player One", 2018; "Captain Marvel", 2019) interpreta Judy, la figlia di dieci anni dei Warren presa di mira da Annabelle. Un altro attore che ritorna da "L'evocazione - The Conjuring" è Steve Coulter ("The Founder", 2016; "First Man - Il primo uomo", 2018), che ha il ruolo di Padre Gordon.