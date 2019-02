Restiamo amici (2018)

“Restiamo amici” segue le vicende di Alessandro, un pediatra ospedaliero rimasto vedovo dalla morte di sua moglie, che vive insieme a suo figlio Giacomo. Arrivato alla soglia dei quarant’anni e esortato da parenti e amici a trovare un nuovo amore, una telefonata improvvisa cambierà per sempre la sua vita. A chiamarlo è Gigi, un amico d’infanzia che si è trasferito in Brasile. Così all’improvviso Alessandro si ritrova nella bellissima isola di Natal. Gigi dopo una vita sempre al limite si ritrova con un’eredità che non può utilizzare perché vincolata ad un suo erede. Non avendo lui figli si inventa insieme ad Alessandro un piano, fingere un funerale e intestare tutto al figlio del pediatra.

Restiamo amici: un’eredità difficile

“Restiamo amici” è una commedia diretta dal regista italiano Antonello Grimaldi, al suo settimo lungometraggio, e autore di film come il pluripremiato “Caos calmo” nel 2008.

Scritto da Marco Martani e Raffaello Fusaro questa pellicola è basata sul romanzo "Si può essere sempre amici" di Bruno Burbi ed è stato presentato per la prima volta alla 64^ edizione del Taormina Film Festival.

Protagonisti del film sono, nel ruolo di Alessandro, Michele Riondino (“Un'avventura” di Marco Danieli, “Il giovane favoloso” di Mario Martone) e nel ruolo di Gigi, Alessandro Roja (“The End? L'inferno fuori” di Daniele Misischia, “Song'e Napule” dei Manetti Bros.). Insieme a loro troviamo anche Violante Placido (“Modalità aereo” di Fausto Brizzi) e Libero De Rienzo (“Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia).

Prodotta da Gianluca Curti per Minerva Pictures con Rai Cinema, le riprese si sono svolte per sei settimane tra il mese di novembre e dicembre del 2017 in Trentino grazie al sostegno del Trentino Film Commission.