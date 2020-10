Sky: tutti i film e le serie tv in arrivo a novembre 2020

Dopo i grandi successi di “We Are Who We Are“, “Watchman” e “The Walking Dead“, Sky promette al pubblico tante nuove emozioni anche per il mese di novembre: sul servizio streaming, infatti, saranno disponibili numerose interessanti novità.

Tra originali, nuove stagioni e contenuti esclusivi, uno strepitoso catalogo è pronto a intrattenerci e consolarci durante il difficile mese alle porte, in cui resteranno chiuse le porte dei cinema e dei teatri.

Particolarmente attesa, tra le nuove aggiunte, è la serie “Romulus“, esordio nel panorama seriale televisivo di Matteo Rovere. Si freme anche per i grandi ritorni di “Fargo“, “Grey’s Anatomy” e “Riviera“.

Tra i film in prima visione in programma, invece, si aspettano “Le Mans ’66 – La Grande Sfida“, “Ad Astra“, “Tolo Tolo” e “In Viaggio Verso Un Sogno“.

Sky: le più attese serie tv in arrivo a novembre 2020

Come annunciato, una delle serie più attese del mese alle porte è “Romulus“, il cui primo episodio andrà in onda il 6 novembre su Sky Atlantic. La serie Sky Original -creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere- è insieme una raffigurazione epica e una veritiera ricostruzione degli eventi che portarono alla nascita di Roma, città destinata a creare uno degli imperi più vasti e potenti mai esistiti.

Impreziosisce i dieci episodi la scelta della recitazione in proto-latino, che crea un’atmosfera particolarmente coinvolgente.

A novembre, inoltre, arriveranno in Italia anche i nuovi episodi di “Fargo“, che ha già vinto ben tre Emmy e due Golden Globe. Ambientazione della quarta stagione sarà la Kansas City degli anni Cinquanta. Protagonista della nuova stagione è il mondo criminale:

le due maggiori organizzazioni criminali, l’una italiana e l’altra afroamericana, decidono, dopo numerose guerre, di stringersi in un paradossale accordo e dividersi gli introiti degli illegali traffici.

Come accennato, si freme per il ritorno della serie “Grey’s Anatomy“, giunta alla diciassettesima stagione. Il primo dei nuovi episodi andrà in onda su Fox il 24 novembre.

Trai nuovi e travolgenti casi medici, ci sarà occasione per affrontare tematiche molto attuali, prima fra tutte quella del Coronavirus.

Rimangono invece avvolte nel totale mistero le pieghe che prenderanno le storie personali degli amati protagonisti.

Nel cast, rivedremo Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey. Ha abbandonato invece la serie Justin Chambers.

Tra gli altri membri del cast, Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Jo Wilson), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kim Raver (Teddy Altman) e Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca).

Il 25 novembre torna su Sky Atlantic “Riviera”, con la sua terza stagione. La protagonista Georgina, interpretata da Julia Stiles, è costretta dalle vicende della precedente serie a fuggire in Costa Azzurra. Ma le notizie di episodi girati a Venezia e in Argentina lasciano intendere che le fughe necessarie saranno diversi.

Tutte le altre serie tv del mese di novembre

Per gli amanti del crimine, su Premium Crime sarà disponibile dal 4 novembre 2020 la quinta stagione di “Animal Kingdom“, in cui Ellen Barkin torna nei panni di Smurf.

Nello stesso giorno, approderà sulla piattaforma anche la quarta e ultima stagione di “Claws“, su Premium Stories. La protagonista Desna Simms, interpretata da Niecy Nash, deciderà di risolvere i suoi ingenti problemi economici riciclando il denaro di una clinica del dolore nel suo salone per manicure, che, alla fine della terza serie, era stato colpito da un terribile incendio.

Dal 7 novembre, su Premium Action, saranno disponibili gli ultimi quattro episodi (16-19) della quinta stagione di “Supergirl“.

Su Premium Stories, dall’8 novembre, saranno presenti gli ultimi episodi della terza stagione di “Young Sheldon“, spinoff di The Big Bang Theory.

Dal 17 novembre, saranno disponibili gli ultimi episodi della sesta stagione di “The Flash“: Barry (Grant Gustin) tornerà a tentare di salvare il mondo in ogni modo, con l’aiuto dei suoi poteri e dei suoi cari amici.

Il 19 novembre arriveranno gli ultimi quattro episodi (16-20) della serie DC “Batwoman“. Il finale della stagione è stato modificato in corso d’opera a causa della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19.

È già uscita la notizia della seconda stagione della serie che vedrà, però, Javicia Leslie, e non più Ruby Rose, nei panni dell’eroina protagonista.

Sempre dal 19 novembre, arriverà su Sky la prima stagione della serie polizesca “Deadly Tropics“. Le protagoniste sono due poliziotte con caratteri totalmente diversi, si potrebbe dire antitetici.

Il 24 novembre, infine, arriva su FOX la quinta stagione di “This Is US“. Sarà possibile ai fan continuare a seguire le vicende della famiglia Pearson e in particolare di Jack e Rebecca, ancora interpretati da Milo Ventimiglia e Mandy Moore.

Tutte le prime tv del mese di novembre

Per quanto riguarda i film in prima visione, di seguito il programma completo:

Erica Bozzolan

28/10/2020