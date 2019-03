Tolo Tolo (2019)

Regia: Checco Zalone

Cast: Checco Zalone, Barbara Bouchet

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 25 dicembre 2019

“Tolo Tolo” segue le vicende di un boss della malavita pentito che decide di volare a Malindi, una località costiera del Kenya. Insieme a lui viaggerà un agente della DIGOS, chiamato a proteggerlo e appena licenziato per colpa dei tagli alla spesa pubblica. I due diventeranno presto inseparabili amici e compagni delle più svariate disavventure.

“Tolo Tolo”: altro giro altro record

“Toto Tolo” è il quinto film da protagonista dell’attore pugliese Luca Pasquale Medici in arte Checco Zalone, che dopo il grandissimo successo al botteghino di “Quo vado?” per la prima volta si cimenta anche dietro la macchina da presa per dirigere il tutto. Il primo titolo provvisorio della pellicola era “L’amico di scorta” successivamente cambiato.

Dopo i successi di “Quo vado?”, “Sole a catinelle”, “Che bella giornata” e “Cado dalle nubi” ancora una volta questo nuovo film sarà prodotto da Pietro Valsecchi e dalla Taodue. Le riprese di “Tolo Tolo” sono iniziate nel mese di gennaio del 2019 tra l’Italia e lo stato africano del Kenya. Questa rappresenta una sfida ancora più grande visto le difficoltà di girare un film in Africa con una troupe composta da oltre 120 persone e la partecipazione di un migliaio di comparse.

Nella colonna sonora del film saranno presenti almeno due brani scritti dallo stesso attore e regista e una si intitolerà “Se t’immigra dentro il cuore”.

Con i suoi quattro film precedenti da protagonista Checco Zalone aveva battuto ogni record d’incasso al box office italiano, superando blockbuster come “Avatar” e “Harry Potter”. Questo quinto film uscirà nelle nostre sale distribuito da Medusa il giorno di natale del 2019 e punterà sicuramente a superare il proprio record.