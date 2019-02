Regia: Olivier Masset-Depasse

Cast: Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou, Arieh Worthalter, Jules Lefebvres, Luan Adam

Genere: Drammatico,Thriller, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: Francia, Belgio, 2018

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 30 maggio 2019

"Duelles" è il terzo lungometraggio di Olivier Masset-Depasse, regista e sceneggiatore belga che ha debuttato nel 2006 con “Cages” e nel 2010 ha presentato “Illegal” in anteprima al Festival di Cannes del 2010. Al Magritte Awards del 2011 il film ha ricevuto ben 8 nominations, tra cui quella di Miglior Film e di Miglior Regista.

Duelles: l'armonia di due famiglie perfette spezzata da un drammatico incidente

Alice e Céline sono le protagoniste di questo thriller ambientato negli anni '60 nella periferia di Bruxelles, quartiere dove sorge la loro casa, una villetta bifamiliare. Sono quindi vicine di portone, amiche, anzi il loro rapporto è più simile a quello tra due sorelle. Il loro speciale legame è stato trasmesso anche ai loro figli, Theo e Maxime, coetanei e cresciuti insieme, e ai loro mariti, Simon e Damien. I due nuclei sembrano costituire un'unica grande famiglia, fino al momento in cui si verifica una tragedia. Un terribile incidente provoca la morte di Maxime, e il legame delle due donne inizia a sfaldarsi, soprattutto quando Alice viene accusata da Céline di non essere stata in grado di proteggere suo figlio. Il loro perfetto equilibrio inizia a cedere il passo alla diffidenza e all'ossessione che un sentimento di vendetta possa portare ad altre dolorose situazioni.

“Duelles” é stato presentato al Toronto International Film Festival del 2018. La sua sceneggiatura, a cui hanno partecipato anche Giordano Gederlini e François Verjans, è basta sul romanzo della scrittrice Barbara Abel, dal titolo “Derrière la haine”, del 2012.

Nel cast l' attrice Anne Coesens, al quinto film in collaborazione con Olivier Masset-Depasse, e Veerle Baetens, conosciuta per aver recitato in Alabama Monroe - Una storia d'amore.