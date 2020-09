Regia: Alex Infascelli

Cast: Francesco Totti

Genere: documentario, colore

Durata: 101 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 19 ottobre 2020

"Mi chiamo Francesco Totti" è un film tratto dal libro “Un Capitano” scritto da Francesco Totti con Paolo Condò, edito da Rizzoli.

Mi chiamo Francesco Totti: la trama

Nella notte che precede il suo addio al calcio, Francesco Totti rivive tutta la sua vita: dall’infanzia in via Vetulonia e i primi calci a un pallone per strada, fino alla gloria, passando per i tanti successi e le tante paure che hanno contrassegnato i suoi venticinque anni con la stessa maglia. Un viaggio straordinario in quarant’anni di ricordi, famosi e inediti, del Totti sportivo e del Francesco uomo.

Non mancano, infatti, accenni ai più importanti momenti della sua vita fuori dal campo: i primi passi con mamma Fiorella e papà Enzo, gli episodi col fratello Riccardo e il cugino Angelo, il matrimonio da favola con Ilary Blasi, la nascita dei figli, il divertimento con gli amici di sempre.

Come se rivedesse il tutto proiettato su uno schermo, il Capitano si emoziona e fa emozionare gli spettatori, non solo tifosi romanisti.

Francesco Totti: una vita da Capitano

Francesco Totti, nato a Roma il 27 settembre 1976, è uno dei più noti e forti giocatori del calcio italiano nonché uno tra i migliori al mondo della propria generazione. Inizia a giocare a calcio all'età di sette anni, nella Fortitudo. Nel 1989, indossa per la prima volta la maglia giallorossa nei Giovanissimi regionali. Successivamente, passa agli Allievi nazionali, finché, il 28 marzo 1993, a Brescia, esordisce in serie A, con la maglia numero 10. È il capitano della Roma per nove stagioni, dal 1998 al 2017, vincendo uno scudetto (2000-2001), due Supercoppe italiane (2001 e 2007) e due Coppe Italia (2006-2007 e 2007-2008). Intanto veste con orgoglio anche la maglia azzurra della Nazionale, con la quale diviene campione del mondo la sera del 9 luglio 2006, quando, a Berlino, l’Italia sconfigge la Francia ai rigori.

Totti è al secondo posto nella classifica dei marcatori di Serie A di tutti i tempi e detiene il record di gol realizzati in campionato nella stessa squadra. È stato premiato ben 5 volte, record assoluto, dall’AIC come miglior calciatore italiano, e incluso nel 2004 dalla FIFA nella lista dei più grandi giocatori viventi. Nel 2018, inoltre, è il primo calciatore italiano a vincere il Laureus World Sport Award della carriera.

Il 28 maggio 2017, gioca l’ultima partita della sua carriera allo stadio Olimpico.