Regia: Tyler Nilson, Michael Schwartz

Cast: Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Dakota Johnson, Bruce Dern, Thomas Haden Church, John Hawkes, Yelawolf, Mick Foley, Zack Gottsagen, Jake Roberts

Genere: Avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 12 marzo 2020

I cineasti Tyler Nilson e Michael Schwartz portano al cinema “The Peanut Butter Falcon”, storia avventurosa di un’amicizia tanto improbabile quanto fortunata.

The Peanut Butter Falcon: come inseguire i propri sogni

Il protagonista della vicenda è Zak, un giovane con la sindrome di Down che vorrebbe diventare un wrestler professionista. Zak è talmente sicuro del proprio sogno che, pur di realizzarlo, è disposto a fare di tutto. Questo include riuscire a scappare dalla clinica in cui era in cura per poter iscriversi alla prestigiosa scuola di wrestling chiamata Saltwater Redneck.

Il ragazzo però non è abbandonato a se stesso nelle sue mille peripezie in un mondo a cui non è abituato e che gli è spesso apertamente ostile. Ad aiutarlo, infatti, c’è un criminale di bassa lega che per qualche motivo decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva, deciso ad allenare Zak lui stesso.

Cast e produzione

Entrambi i registi hanno realizzato svariati corti e documentari nelle proprie rispettive carriere, ma “The Peanut Butter Falcon” rappresenta il loro debutto in grande stile nel campo dei lungometraggi.

Nonostante questa sia un’opera prima, il cast può comunque vantare un’ottima selezione. Il criminale improvvisatosi allenatore, infatti, è interpretato da Shia LaBeouf, di nuovo al cinema dopo i successi dell’autobiografico “Honey Boy” (2019) e di “Borg McEnroe” (2017).

Un altro personaggio chiave invece, Eleanor, ha il viso di Dakota Johnson (“Wounds”, 2019; “7 Sconosciuti a El Royale”, 2017). Zack Gottsagen, che interpreta il protagonista, si trova anche lui al proprio debutto sul grande schermo.

Il film è distribuito in Italia da Officine Ubu.