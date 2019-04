Regia: Wim Wenders

Cast: Alicia Vikander, James McAvoy, Alex Hafner, Audrey Quoturi, Celyn Jones, Harvey Friedman, Jess Liaudin, Godehard Giese, Matthew Gallagher, Clémentine Baert, Karim Wallet

Genere: Drammatico, Sentimentale, Thriller, colore

Durata: 112 minuti

Produzione: USA, 2017,

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 22 agosto 2019

“Submergence” è diretto dal regista Wim Wenders, esponente di primo piano del Nuovo cinema tedesco, che ha raggiunto numerosi premi e il successo internazionale con le pellicole “Alice nelle città” del 1974, “Lo stato delle cose” del 1982, “Paris, Texas” del 1984 e “Il cielo sopra Berlino” del 1987. Palma d'Oro a Cannes, condivisa con il figlio d'arte Juliano Ribeiro Salgado, nel 1984 con il documentario “Il Sale della Terra”, nel 2015 Wenders ha ricevuto anche l'Orso d'Oro alla carriera al Festival del Cinema di Berlino.

Submergence: una storia d'amore da salvare

James, interpretato da James McAvoy, è un agente britannico sotto copertura come ingegnere dell'acqua, e Danny, interpretata da Alicia Vikander, una bio-matematica che lavora a un progetto di immersione in acque profonde per esplorare l'origine della vita sul nostro pianeta. I due si incontrano casualmente in una remota località della Normandia, dove entrambi si stanno preparando ad affrontare le rispettive missioni. Rapidamente e inaspettatamente cadono l'uno nelle braccia dell'altro, innamorandosi follemente: si sviluppa così una storia d'amore delirante e selvaggia, destinata, purtroppo, a essere separata dai loro diversi obiettivi lavorativi ed etici. Danny parte per una pericolosa missione per tuffarsi nel fondo dell'oceano, mentre l'incarico di James lo porta in Somalia, dove viene risucchiato da un vortice geopolitico che mette a rischio la sua stessa vita. Entrambi i personaggi, nel momento in cui si sentono più vicini, si ritrovano a essere ciascuno in un suo particolare isolamento: la loro determinazione a ritrovarsi diventerà un vero viaggio esistenziale per far sopravvivere questa storia d'amore.

“Submergence” è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Jonathan M. Ledgard edito da Jonathan Cape, ed è stato presentato al Toronto International Film Festival nel 2017.