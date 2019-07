Regia: Donato Carrisi

Cast: Dustin Hoffman, Toni Servillo

Genere: Thriller

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Medusa Film

Data di uscita: 30 ottobre 2019

Regista de "La ragazza nella nebbia" (2017), adattamento cinematografico del suo libro con il quale vince un David di Donatello nel 2018; Donato Carrisi torna nella sua seconda opera con un thriller molto misterioso.

L'uomo del labirinto: tenebre, luci e ricordi

La trama racconta di un periodo in cui il caldo afoso ha reso invivibile stare al sole o nelle ore del giorno, tutte le attività degli esseri umani si concentrano nelle ore notturne. Il lavoro, il tempo libero e gli spostamenti subiscono un drastico cambio nelle loro funzioni e nei loro svolgimenti a causa di questa restrizione.

Tra tutti questi tristi eventi, uno in particolare è molto singolare: il ritorno di Samantha, una ragazzina riuscita dalle tenebre dopo tanto tempo. Bambina di tredici anni gravemente ferita, traumatizzata e spaesata, si ritrova misteriosamente libera. Viene ricoverata d'urgenza in ospedale e le viene affiancata il Dottor Green, profiler molto strano e misterioso. Il dottore aiuterà Samantha esplorando insieme a lei la sua mente, nella quale è sicuro di trovarci indizi per catturare il suo carceriere, chiamato "L'uomo del labirinto".

L'uomo del labirinto: attori superlativi e scrittori eclittici

Sceneggiatura e regia sono curati da Donato Carrisi, scrittore di fama internazionale da poco entrato nel mondo del cinema come sceneggiatore e regista. Tra gli attori annunciati della pellicola troviamo Toni Servillo, il quale ha già collaborato con Carrisi nella sua opera cinematografica prima "La ragazza nella nebbia". Vincitore di numerosi premi come ad esempio quattro David di Donatello e quattro Nastri d'argento, famoso per le sue interpretazioni da protagonista nei film di Paolo Sorrentino; fra i più importanti vanno ricordati "La grande bellezza" (2013), "Loro" (2018) e "Il divo" (2008). Dustin Hoffman, attore storico americano interprete di innumerevoli cult e capolavori del cinema hollywoodiano, nonché vincitore di due Premi Oscar nella categoria Miglior attore protagonista per "Kramer contro Kramer" (1980) e "Rain Man - L'uomo della pioggia" (1989).