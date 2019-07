Titolo originale: Espèces menacées.

Regia: Gilles Bourdos

Cast: Con Alice Isaaz, Suzanne Clément, Vincent Rottiers, Pauline Etienne, Frédéric Pierrot, Eric Elmosnino, Damien Chapelle, Grégory Gadebois

Genere: drammatico, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Francia, Belgio 2017

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 1 agosto 2019

"Espèces menacées - Specie in pericolo" è un film diretto da Gilles Bourdos, regista e sceneggiatore francese conosciuto per il thriller "Restless" del 2005, "Afterwards" con John Malkovich del 2008 e "Renoir" del 2012. Il lungometraggio è stato presentato alla 74° edizione del Festival di Venezia nella categoria Orizzonti.

Espèces menacées - Specie in pericolo: tre quadri per approfondire le relazioni familiari

Una spericolata prima notte di nozze in preda a alcool e fumogeni ci inserisce all'interno di tre storie tra loro molto diverse, ma legate nel profondo dal fil-rouge costituito dal rapporto/scontro genitore-figlio.

Josephine e Tomas, neo-sposini, sembrano condurre felicemente la vita matrimoniale da poco intrapresa, ma di lì a poco i genitori di lei vengono a conoscenza della realtà che nascondono dietro al velo di spensieratezza.

Melanie è una giovane studentessa rimasta incinta del proprio professore, di cui è innamorata, ma non sa come affrontare la questione con suo padre, molto più giovane del compagno.

Anthony, invece, è un ragazzo con la testa tra le nuvole che studia lingue straniere all'università e che, dilaniato da una storia finita male, cerca di rivalutare il suo rapporto con le donne proprio nel momento in cui sua madre viene rinchiusa in un ospedale psichiatrico dopo essere stata tradita e lasciata dal marito.

Nel cast Alice Isaaz e Vincent Rottiers interpretano i due giovani sposi e vengono affiancati da Grégory Gadebois e Suzanne Clément nel ruolo dei due genitori di lei. Mélanie è interpretata da Alice de Lencquesaing mentre suo padre Vincent è interpretato da Eric Elmosnino e il suo compagno Yann da Carlo Brandt. Nei panni di Anthony, invece, troviamo Damien Chapelle affiancato da sua madre Nicole, interpretata da Brigitte Catillon.