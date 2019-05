Regia: Massimo Coglitore

Cast: Caroline Goodall, James Parks, Burt Young, Katie Mcgovern, Niccolò Senni, Gianfranco Terrin

Genere: Thriller, drammatico, colore

Durata: 89 minuti

Produzione: Italia, 2013

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 20 giugno 2019

"The Elevator" è l’opera prima del regista messinese Massimo Coglitore, interpretata da James Parks affiancato da Caroline Goodall. Il film è un thriller psicologico in cui si sposta continuamente il punto di vista della vittima e del carnefice.

New York, anni Cinquanta. Il cinquantenne Jack Tramell è il conduttore di uno dei programmi televisivi più seguiti negli Stati Uniti. É un single ricco e di successo e la sua vita scorre tranquilla fino a quando non incrocia Katherine. La donna accusa il presentatore di avere pagato per avere un rene nuovo e per questo lo considera il colpevole della morte del figlio. Decisa a vendicarsi, Katherine blocca l'uomo nell'ascensore del palazzo in cui lui abita.

La sua spietata rivalsa è stata studiata nei minimi dettagli: disperata e folle, Katherine conosce tutto di Jack, dal suo luogo di lavoro alla sua abitazione, dagli orari dei suoi movimenti alla pianta del suo building. Il presentatore viene interrogato: domande su domande per farlo illudere di potersi salvare.

Il regista

Massimo Coglitore, regista nato a Messina, sin da piccolo nutre una forte passione per le riprese, girando dei video con la sua videocamera. Nel 1994 esce il suo primo cortometraggio,”L’alba è vicina”, seguito l’anno successivo da “I colori del cielo”. Ha curato vari laboratori di cinema in molti licei. Nel 2002 ha realizzato il cortometraggio “Deadline”, mentre nel 2007 ha girato per la Rai “Noi due”.

Mauro Graiani e Riccardo Irreea hanno realizzato la sceneggiatura di “The "Elevator” di cui Coglitore è divenuto regista. “The Elevator” è prodotto dalla Lupin Film di Riccardo Neri con il quale Coglitore è al lavoro per la sua seconda opera dal titolo “The Straight Path”.