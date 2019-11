I nuovi film al cinema dal 7 novembre 2019 sono nove, tra questi il chiacchieratissimo “Le ragazze di Wall Street – Business I$ Business”, con una Jennifer Lopez alle prese con quella che la critica definisce la sua migliore interpretazione.

Film al cinema dal 7 novembre: i titoli più attesi

Jennifer Lopez, Costance Wu, Lili Reinhart, Madeline Brewer e Julia Stiles sono le protagoniste del titolo più atteso della settimana: “Le ragazze di Wall Street – Business I$ Business”. Lorene Scafaria propone al grande pubblico una nuova irriverente pellicola ispirata al caso di cronaca del 2015 seguito dalla giornalista Jessica Pressler, che parlava di alcune hustlers colpevoli di aver rubato migliaia di dollari ai brokers più in vista di Wall Street nello strip club in cui lavoravano. Si tratta quindi di una storia di potere femminile da non perdere.

Gli spiriti romantici saranno invece soddisfatti dalla nostalgica commedia agrodolce di Nicolas Bedos, “La belle époque”, racconto del sessantenne Victor che accetta di ritornare indietro al giorno più felice della sua esistenza: il 16 maggio del 1974, quando incontrò l’amore della sua vita.

Dopo “I peggiori”, Vincenzo Alfieri dirige invece Edoardo Leo, Fabio De Luigi e Giampaolo Morelli in “Gli uomini d’oro”, rocambolesco noir made in Italy. Il film è liberamente ispirato a un fatto di cronaca di metà anni ’90.

Film al cinema: gli altri titoli d’oltreoceano

Edward Norton dirige e interpreta “Motherless Brooklyn- I segreti di una città”, un noir metropolitano ambientato in una grigia New York degli anni ’50. La pellicola segue l’indagine di un detective privato sulla morte del suo unico amico.

La 20th Century Fox distribuisce il film drammatico “Attraverso i miei occhi”, che vanta un narratore d’eccezione. Un cane racconta infatti la storia del suo padrone, pilota di auto da corsa, e della sua famiglia. La pellicola gode di un cast d’eccezione con Kevin Costner, Gigi Proietti, Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried e Kathy Baker.

Andrew e Jon Erwin portano nelle sale il racconto della genesi del pezzo christian rock “I Can Only Imagine”, con Dennis Quaid, “Una canzone per mio padre”.

Dalla Corea del Sud arriva invece “Parasite”, diretto da Bong Joon-Ho. Si tratta di una parabola famigliare che racconta la netta divisione tra poveri e ricchi nella nostra società globalizzata.

Film al cinema: titoli per bambini

Per i più piccoli troviamo invece “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, con le voci di Antonio Albanese, Toni Servillo e Linda Caridi e “Deep – Un’avventura in fondo al mare”, dai creatori di “Madagascar”.

Aurora Mocci

07/11/2019