Regia: Vincenzo Alfieri

Cast: Fabio De Luigi, Giampaolo Morelli, Edoardo Leo, Giuseppe Ragone, Matilde Gioli, Gianmarco Tognazzi, Federica Remotti, Giorgia Cardaci, Mariela Garriga

Genere: noir, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 7 novembre 2019

"Gli uomini d'oro" è un film tratto da una storia realmente accaduta di genere noir, ed è stato scritto da Alessandro Aronadio, Renato Sannio, Giuseppe Stasi e Vincenzo Alfieri, il quale ne cura anche la regia e il montaggio.

Gli uomini d'oro: rapina pulita e sogni sporchi

Nella Torino del 1996 vive Luigi (interpretato da Giampaolo Morelli), un impiegato postale affascinato dallo sfarzo e con la passione per le belle donne che passa le sue giornate sognando la baby pensione per potersi trasferire in Costa Rica e trascorrere il resto della vita come in un'eterna vacanza.

Così quando il suo sogno inizia a sgretolarsi, Luigi si riscopre disperato nel tentare di arrivare all'obiettivo che si era prefissato: disposto a tutto, decide di tentare la rapina al furgone portavalori che guida da anni, scoprendo che la linea che separa l'essere un impiegato modello da un criminale è veramente sottile, e la svolta della sua vita è davvero a portata di mano.

Organizzare il colpo risulterà facile con l'aiuto del suo migliore amico Luciano (Giuseppe Ragone), un ex postino di quarant'anni ugualmente insoddisfatto della vita, lo scrupoloso Alvise (Fabio De Luigi), un collega dalla vita monotona apparentemente tutto casa e famiglia, il Lupo (Edoardo Leo), un ex pugile tutto muscoli e molto riservato e Boutique (Gianmarco Tognazzi), un sarto d'alta moda che rivelerà una doppia vita di cui nessuno inizialmente poteva sospettare.

Ma il crimine è un mestiere per pochi, che in mano a uomini qualunque si trasformerà in un gioco molto pericoloso.

Nel cast de "Gli uomini d'oro" anche Matilde Gioli nei panni di Anna, una seducente ragazza che Luigi ha incontrato in una notte sfrenata e Mariela Garriga, che interpreta Gina, la bellissima e forte compagna del Lupo.