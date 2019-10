Regia: Nicolas Bedos

Cast: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès

Genere: Commedia, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 7 novembre 2019

Con “La belle époque” il regista francese Nicolas Bedos ci regala una deliziosa commedia romantica in continua tensione tra passato e futuro.

La belle époque: lo scorrere del tempo

Dopo “Un amore sopra le righe” (2017), Bedos torna a occuparsi di tematiche legate al passaggio del tempo e i suoi effetti sulle persone in “La belle époque”. La pellicola prende in esame una coppia per così dire “scoppiata”, formata da due coniugi che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altra.

Da un lato vi è Victor, disegnatore di professione che si ritrova disoccupato a causa del suo astio nei confronti dell’era digitale, mentre dall’altro vi è Marianne, psicanalista sempre alla ricerca di nuovi stimoli. I due rappresentano la tensione tra la nostalgia per un passato ormai perso e la voglia di guardare a un futuro tutto da scoprire, che risulta poi essere il tema principale del film.

Quando Marianne caccia Victor di casa, lui si ritrova ad accettare la proposta di Time Traveller, un’agenzia specializzata nel ricreare qualsiasi tipo di ambientazione storica nei minimi dettagli. Victor chiede di poter rivivere il momento del suo primo incontro con Marianne nel lontano 1974 e finisce con l’invaghirsi dell’attrice che interpreta questa versione della sua compagna.

La belle époque: cast e produzione

Il film può vantare all’interno del proprio cast interpreti d’eccezione del cinema francese. Figurano infatti in “La belle époque” i celebri Daniel Auteuil (“Remi”, 2018); Fanny Ardant (“Ondes de Choc - Journal de ma Tête”, 2018); Pierre Arditi (“Un amore sopra le righe”, 2017) e Denis Podalydès (“Plaire, aimer et courir vite”, 2018).

La distribuzione è gestita dalla I Wonder Pictures.