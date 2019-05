Titolo originale: La fameuse invasion des ours en Sicile

Regia: Lorenzo Mattotti

Cast: Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corrado Invernizzi,Alberto Boubakar Malanchino, Beppe Chierici, Roberto Ciufoli, Nicola Rignanese, Mino Caprio, Corrado Guzzanti, Andrea Camilleri

Genere: Animazione, colore

Durata: 82 minuti

Produzione: Francia, Italia, 2019

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: n/d

"La famosa invasione degli orsi in Sicilia" segna l'esordio dietro la macchina da presa del fumettista e illustratore Lorenzo Mattotti. La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Dino Buzzati del 1945, è stata presentata al Festival di Cannes 2019 come Film in Concorso nella sezione Un Certain Regard.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia: la storia

Leonzio, il Grande Re degli orsi, alla ricerca del figlio scomparso da tempo e preoccupato all'idea di sopravvivere a un rigido inverno, decide di scendere dalle montagne con il suo popolo per raggiungere la pianura, dove abitano gli uomini.

Nel suo viaggio è appoggiato dall'aiuto di un mago e di un esercito, grazie al quale riuscirà ad avere la meglio sul malvagio Granduca e a ricongiungersi finalmente con il figlio Tonio.

Nonostante un tale successo, tuttavia, Re Leonzio capirà che i suoi orsi non sono adatti alla vita nella terra degli uomini.

Lorenzo Mattotti: l'esordio alla regia

Sebbene "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" costituisca la prima regia di Lorenzo Mattotti, l'artista non è nuovo nel mondo del cinema. Già nel 2004, infatti aveva realizzato i segmenti di raccordo tra i tre episodi di "Eros" di Michelangelo Antonioni, Wong Kar-wai e Steven Soderbergh.

Nel 2007 aveva partecipato come illustratore al film d'animazione "Peur(s) du noir", mentre nel 2013 per Enzo D'Alò ha realizzato i personaggi e gli sfondi della pellicola d'animazione "Pinocchio".

Il film è distribuito nelle sale da Bim Distribuzione.

