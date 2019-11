Attraverso i miei occhi - Recensione: un film per gli amanti dei cani

“Attraverso i miei occhi”, trasposizione cinematografica del romanzo di Garth Stein “L’arte di correre sotto la pioggia”, è un film che si serve principalmente di due metafore per veicolare il proprio messaggio: le macchine da corsa e i cani. La vicenda infatti segue, attraverso gli occhi del cane Enzo, la vita di un aspirante pilota di Formula 1, Denny Swift, e di tutti gli ostacoli che gli si pongono davanti.

Il lavoro di Denny è un tema costante, che pulsa nel background anche quando non è direttamente al centro dell’attenzione, e la sceneggiatura si concede svariati parallelismi, più o meno riusciti, tra lo stare al mondo e il gareggiare in una corsa ad alta velocità. Nonostante questi continui rimandi, il vero fulcro del film sta nel rapporto tra Enzo e la sua famiglia.

Il cane filtra la realtà attraverso la sua percezione del mondo e spetta a lui comunicare i due pilastri narrativi su cui si basa l’opera, ovvero che si può aspirare a qualcosa dopo la morte e che nei rapporti umani la cosa più importante è la lealtà verso se stessi e verso gli altri. Paradossalmente è l’amico peloso dallo sguardo tanto dolce quanto non molto espressivo a filosofare sulle teorie della reincarnazione e sulle usanze della Mongolia, dove i cani vengono seppelliti sulle colline con l’augurio di rinascere nel corpo di una persona.

Attraverso i miei occhi: tra umorismo e tearjerker

Nella versione originale Enzo, che fa da narratore per l’intera durata del film, è doppiato dal celebre attore statunitense Kevin Costner. Il pubblico italiano può godere nella versione nostrana della voce di Gigi Proietti, che riesce a dar vita a un personaggio un po’ atipico con toni saggi misti alla verve di sempre.

Sotto questo punto di vista la sceneggiatura aiuta, in quanto la pellicola è costellata di piccoli momenti che sfruttano il punto di vista di un cane per raggiungere una comicità che ricorda “Argo e il suo padrone”, delizioso racconto breve di Italo Svevo.

In generale il film è ben scritto, ma il materiale con cui è costruito lascia alquanto a desiderare. La trama infatti ricorda sin troppo la premessa di un’altra celebre trasposizione sul grande schermo di un romanzo, “Io e Marley”, storia di un labrador che segue la vita della famiglia che l’ha adottato fino alla sua morte. “Attraverso i miei occhi” aggiunge qualcosa in più con la scelta di far parlare Enzo, ma la sostanza è la stessa e non è particolarmente invitante.

L’impressione che si ha è che il film voglia far commuovere lo spettatore a ogni costo, ma che allo stesso tempo non abbia vere idee su come fare. Questo comporta l’uso di una carrellata di cliché pressoché continua, che corre il rischio di stuccare l’audience più che farla emozionare.

Gaia Sicolo