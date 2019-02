Sono otto i nuovi film in uscita questa terza settimana di febbraio nelle nostre sale cinematografiche, tanti film da non perdere e soprattutto un d’animazione “meraviglioso”.

Film al cinema dal 21 febbraio: i più attesi

Uno dei film più attesi di questa settimana al cinema è sicuramente “The LEGO Movie 2”. Sequel del film campioni d’incassi nel 2014, questa pellicola vedrà il protagonista Emmet alle prese con una misteriosa aliena, il Generale Sconquasso, che rapirà Lucy e tutti e tutti i suoi amici per condurli da una perfida regina. Sarà proprio lui insieme ad un nuovo amico spaziale a intraprendere una missione per riportare tutti a casa.

Basata su una storia vera con Hugh Jackman e Vera Farmiga protagonisti, “The Front Runner – Il vizio del potere” segue la storia mai raccontata del candidato Gary Hart. L’ uomo che nel 1988 che fece innamorare gli Stati Uniti d’America, il cui sogno di presiedere alla Casa Bianca naufragò a causa dell’accanimento mediatico sulla sua vita privata.

Fausto Brizzi torna a firmare un nuovo film con Paolo Ruffini, Lillo, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti protagonisti. “Modalità aereo” è una commedia d’imprevisti, dove un imprenditore di successo dimentica il suo cellulare personale dentro un bagno di un aeroporto. Trovato da due inservienti darà l’opportunità ad entrambi di cambiare la propria vita in ventiquattro ore.

Film al cinema dal 21 febbraio: English Version

Il regista norvegese Hans Petter Moland dirige il remake in lingua inglese del suo film cult “In ordine di sparizione”. “Un uomo tranquillo” vede Liam Neeson protagonista nei panni di un normale e semplice spazzaneve in una cittadina del Colorado. La sua vita scorre serena fin quando il suo amato figlio viene ucciso per errore da un bandito chiamato il Vichingo.

“Copia originale” è un film biografico diretto dalla regista Marielle Heller con protagonista Melissa McCarthy. Il film segue le peculiari vicende di Lee Israel, una donna che, dopo essere caduta in disgrazia, decise di contraffare delle lettere di scrittori e celebrità decedute e venderle per pagare l’affitto.

Film al cinema dal 21 febbraio: le altre uscite

Altri tre film sono in uscita questa settimana al cinema provenienti da tre paesi diversi.

“L’ingrediente segreto” diretto dal regista Gjorce Stavreski e girato in Macedonia, il film racconta una storia che mette in risalto la difficile realtà di chi, con tanti problemi, fatica economicamente in un paese che cerca di rialzarsi.

“Parlami di te” è una commedia francese diretta da Hervè Mimran. Il film segue le vicende di Alain, un impegnato uomo d’affari colpito dalla tragedia di perdere l’uso della parola. Da questa disgrazia imparerà ad ascoltare le persone che rischiava di lasciar andare via dalla sua vita.

“Quello che veramente importa“, pellicola scritta e diretta dal regista spagnolo Paco Arango, è una fiaba moderna, una commedia per famiglie che conduce a una riflessione collettiva, se, come esseri umani scegliamo di essere isole o arcipelaghi collaboranti.

Tomas Barile

21/02/2019