Regia: Hervè Mimran

Cast: Leila Bekhit, Fabrizio Luchini, Igor Gotesman, Fatima Adoum, Louise Loeb, Geoffry De La Taille, Alexia Seferoglou

Genere: commedia, colore

Durata: n.d

Produzione: Francia 2018

Distribuzione: BIM Distribuzione

Data di uscita: 20 dicembre 2018

Alain, un impegnato uomo d’affari, verrà colpito dalla tragedia di perdere l’uso della parola, ma imparerà ad ascoltare le persone che rischiava di lasciar andare via dalla sua vita.

Un Homme Pressé: un bizzarro incidente per dare una svolta alla propria vita

Alain è un uomo d’affari impegnato 24 ore su 24 nel proprio lavoro, senza mai dedicarsi né a svaghi personali né alla propria famiglia. Le sue giornate sono scandite da tabelle di marce severe e imprescindibili, tutto sembra essere sotto il suo controllo, quando in seguito ad un brutto scherzo del destino si ritrova a perdere il corretto uso della parola.

Dopo aver ricevuto un colpo alla testa, Alain comincia così ad utilizzare una parola per un’altra, perdendo la capacità di farsi comprendere da chiunque altro. Ad aiutarlo ci sarà Jeanne, una giovane logopedista, che oltre a fargli riprendere il giusto utilizzo del linguaggio, gli insegnerà soprattutto la virtù della pazienza.

La vita di Alain viene così del tutto sconvolta, ma la disperazione iniziale verrà sostituita da un grande impeto d’entusiasmo, quando l’uomo d’affari ricomincerà a scoprire tutte le gioie della vita e tenterà di riallacciare i rapporti con sua figlia.

Un Homme Pressé: il silenzio che cambia una vita

“Un homme pressé” è una commedia che conferma il fatto che non sempre tutte le tragedie vengono per nuocere. In un mondo in continua evoluzione, che sembra non fermarsi davanti a nulla, il regista Hervè Mimran ci invita a prendere una pausa dagli insostenibili ritmi frenetici della quotidianità, così da ritrovare il tempo per riflettere e riconoscere ciò che è davvero importante.