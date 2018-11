Titolo originale: Can You Ever Forgive Me?

Regia: Marielle Heller

Cast: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells, Jane Curtin, Ben Falcone, Anna Deavere Smith, Stephen Spinella, Julie Ann Emery, Joanna Adler, Marc Evan Jackson, Jennifer Westfeldt, Christian Navarro

Genere: Biografico, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 28 febbraio 2019

"Copia originale" è un film biografico diretto dalla regista Marielle Heller con protagonista Melissa McCarthy che interpreta il ruolo di Lee Israel.

Copia originale: il racconto della vita di Lee Israel

"Copia originale" segue le peculiari vicende di Lee Israel che, una donna che dopo essere caduta in disgrazia, decise di contraffare delle lettere di scrittori e celebrità decedute e venderle per pagare l'affitto. Quando le falsificazioni cominciarono a sollevare dei sospetti, Lee decise di rubare le lettere originali nascoste negli archivi delle biblioteche e di venderle attraverso un ex detenuto incontrato casualmente in un bar e diventato suo complice. L'FBI indaga su questo caso e cerca in tutti i modi di scoprire e fermare la brillante mente che si cela dietro a questa originale truffa.

Copia Originale: il cast e la regia

"Copia originale" porta la firma di Marielle Heller una regista e sceneggiatrice americana, tra i suoi lavori principali troviamo "Il diario di una ragazza adolescente" del 2015 e "Puoi mai perdonarmi?" 2018.

La protagonista di questo avvincente pellicola biografica è la poliedrica Melissa McCarthy, attrice, comica, stilista e doppiatrice statunitense nota al pubblico italiano soprattutto per il personaggio Sookie St. James interpretato nella popolare serie televisiva "Una mamma per amica". Melissa McCarthy ha anche preso parte a molte prestigiose opere cinematografiche, tra cui ricordiamo "Le amiche della sposa" diretto da Paul Feig del 2011 così come "Ghostbusters" la versione femminile del 2016 e "Pupazzi senza gloria" di Brian Henson del 2018.