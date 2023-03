Chi è Pasquale Petrolo? Biografia, lavoro e curiosità su Lillo

Pasquale Petrolo, nome d’arte di Lillo, è uno dei comici italiani più amati del nostro Paese. Diventato famoso per essere uno dei volti del duo comico Lillo&Greg, Pasquale Petrolo può vantare una carriera fatta di mille sfaccettature. Conosciamolo meglio e scopriamo qualche curiosità della sua vita non solo professionale ma anche privata: ecco tutto quello che c’è da sapere su Lillo.

Indice

Chi è Pasquale Petrolo

Nome : Pasquale

: Pasquale Cognome : Petrolo

: Petrolo Nome d’arte : Lillo

: Lillo Data di nascita : 27 agosto 1962

: 27 agosto 1962 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno zodiacale : Vergine

: Vergine Profilo Instagram ufficiale: @lillopetrolo

Biografia

Lillo, nome d’arte di Pasquale Petrolo, è nato a Roma il 27 agosto 1962 sotto il segno della Vergine. Negli anni dell’adolescenza Lillo inizia a mostrare una grande passione verso l’arte fumettistica, passione che nel 1986 lo porterà a lavorare presso la casa editrice di fumetti ‘Onmolloemme’. Pasquale è l’autore di personaggi quali ‘Stinco & Laido’ e ‘Topo Martino’ e ‘Normalman‘. Durante questo periodo Lillo incontra quello che sarà il suo compagno di lavoro Claudio Gregori, con il quale fonderà il duo comico di ‘Lillo&Greg’.

Con Greg Pasquale Petrolo ha la possibilità di portare avanti importanti attività nel teatro, nella radio e nel piccolo schermo. La grande popolarità arriva però grazie alla sua partecipazione alla prima edizione di LOL- Chi Ride è Fuori, condotto da Fedez e da Mara Maionchi. Come già anticipato, Pasquale Petrolo può vantare una carriera fatta di mille sfaccettature: inizia infatti come fumettista, per poi proseguire come musicista, cantante e attore. Forse non tutti sanno che Lillo, insieme a Greg, è uno dei fondatori di uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo italiano: Le Iene.

Carriera fumettistica

Abbiamo già anticipato che Lillo ha iniziato a lavorare come fumettista nel 1986 per la casa editrice di fumetti ‘Onmolloemme’. Forse non tutti sanno che uno dei suoi personaggi più celebri è ‘Normalman’, presentato in radio ed in televisione.

Carriera teatrale e musicale

Durante il periodo in cui lavora per la casa editrice di fumetti ‘Onmolloemme’ Pasquale Petrolo conosce e inizia una collaborazione con Claudio Gregori, con cui fonda il duo comico ‘Lillo&Greg‘. I due, insieme compongono importanti opere musicali teatrali e dal 1993 hanno la possibilità di portare in scena i propri lavori.

Carriera televisiva e autoriale

Come già anticipato Lillo, insieme a Greg, è uno dei fondatori de Le Iene. Con il passare degli anni sono molti i programmi a cui il duo comico ha partecipato sia come autori che come conduttori. Tra i tanti non possiamo non citare Mmmh!, B.R.A Braccia Rubate all’Agricoltura, Un medico in famiglia 5 (dove interpretano i fratelli Zinco), Parla con me e LOL- Chi ride è fuori.

https://youtu.be/mvlAcOXhpEA

Carriera radiofonica

Lillo, insieme a Greg, è anche attivo nel mondo della radio. Nel 2003 il duo comico produce e conduce la trasmissione 610 – Sei Uno Zero su Rai Radio 2. Il programma vincerà successivamente il Premio Flaiano, premio dedicato alle Radio.

Carriera cinematografica

Pasquale Petrolo può vantare anche un’importante carriera cinematografica. Tra i tanti lavori a cui ha partecipato nel mondo del cinema possiamo citare Lillo & Greg – The movie!, Modalità aereo, Il grande salto e D.N.A. – Decisamente non adatti.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguardo la vita privata di Lillo non si sa molto, dal momento che il comico ha sempre voluto tenere separate la sfera professionale da quella privata. Riguardo la sua vita sentimentale sappiamo che Lillo è legato a Tiziana Etruschi. Il suo profilo Instagram, che può contare più di 1 milione di followers, è ricco di scatti inerenti ai suoi moltissimi lavori.