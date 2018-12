Titolo originale: Lo que de verdad importa

Regia: Paco Arango

Cast: Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce, Camilla Luddington, Jorge Garcia, Adrian G. Griffiths, Batman The Dog, Kaitlyn Bernard, David Rossetti, Victoria Gillan, Brian Downey

Genere: Drammatico, colore

Durata 113 minuti

Produzione: Spagna, USA, Canada, 2017

Distribuzione: Mediterranea

Data di uscita: 21 febbraio 2019

"Quello che veramente importa", pellicola scritta e diretta da Paco Arango, è una fiaba moderna, una commedia per famiglie che conduce a una riflessione collettiva, se, come esseri umani scegliamo di essere isole o arcipelaghi collaboranti.

Quello che veramente importa, la bellezza nelle piccole cose

Alec ingegnere meccanico, interpretato da Oliver Jackson Cohen, abita in Inghilterra. La sua è un'esistenza dissoluta, annebbiata dai fumi dell'alcool, che nascondono i suoi dubbi, le sue insicurezze. Il suo mondo si sta sgretolando in piccolissimi, impercettibili frammenti.

Ma la vita non si ricompone sempre dai frantumi?

Ad un certo punto, infatti, mentre Alec è sull'orlo del collasso, come la società per cui ripara apparecchi elettronici, si presenta un fantomatico e sconosciuto zio Raymond, interpretato da Jonathan Price, che si offre di saldare tutti i suoi debiti.

In cambio, Alec dovrà trascorrere un anno in un villaggio sperduto della Nuova Scozia, terra natia dei suoi avi. Appena arrivato accade l'imprevedibile, l'inaspettato, come se per magia, improvvisamente, fosse svelato il suo scopo nel mondo. Il protagonista scoprirà di avere un dono prezioso, guarire i malati di cancro, e avrà accanto nel suo difficile percorso due persone speciali, Cecilia, interpretata da Camilla Luddington ("Grey's Anatomy") e Abigaile, interpretata da Kaitlyn Bernard.

Quello che veramente importa, una scelta etica, sociale, uno sguardo sul mondo

Con "Quello che veramente importa" si vuole portare all'attenzione di tutti e raccogliere fondi per il progetto Dynamo Camp, primo campo di terapia ricreativa in Italia, in cui, in modo gratuito, vengono accolti bambini e ragazzi colpiti da malattie incurabili e patologie croniche, per indurli allo svago, aprendoli alla scoperta di nuove potenzialità.

Il regista è membro del Board Serious Fun Children's Network, fondato da Paul Newman, a cui la pellicola è dedicata.

Il film può essere utilizzato da tutti i camp del network per raccogliere fondi e sostenere così la loro importante missione, vederla come scelta di vita, come sguardo dell'anima e crederci. Come scriveva Rohal Dahl "E soprattutto guardate con occhi scintillanti tutto il mondo intorno a voi, perchè i più grandi segreti sono sempre nascosti nei posti più improbabili. Coloro che non credono nella magia non potranno mai trovarla".