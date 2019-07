(Box Office USA: incassi 28-30 giugno 2019) Ecco la classifica delle dieci pellicole che hanno incassato di più durante il weekend negli USA, tra film d’animazione, horror, cantanti, supereroi e vari sequel.

“Toy Story” mantiene la prima posizione

Il ritorno al cinema della saga di “Toy Story” sta ricevendo l’apprezzamento sia della critica che del pubblico, come dimostra il primo posto in classifica al botteghino statunitense, dove ha incassato nell’ultimo weekend quasi 58.000.000 dollari. Il film è uscito negli USA il 21 giugno e ha da subito conquistato la cima, raggiungendo finora in tutto il mondo 496.521.809 di guadagni.

A una notevole distanza di incassi, ma comunque al secondo posto troviamo un altro sequel: l’horror “Annabelle 3” incentrato sulle vicende della bambola indemoniata inaugurate nel 2014.

Ultimo classificato del podio è invece “Yesterday“, la pellicola che racconta di un giovane cantante che dopo essersi risvegliato da un incidente si ritrova in un mondo che non ha mai conosciuto i Beatles. Il ragazzo allora decide di dare una svolta alla sua mediocre carriera musicale, appropriandosi delle canzoni della celebre band britannica degli anni ’60. Il film, che nel cast conta tra gli altri anche il cantante Ed Sheeran, non è ancora uscito in Italia ma arriverà presto, il prossimo 4 luglio.

Scalzato dal podio il live action di “Aladdin“, che però dopo sei settimane di programmazione mantiene comunque un dignitosa quarta posizione.

“Pets 2 – Vita da animali” chiude la prima cinquina con un film d’animazione rivolto principalmente a un pubblico di più piccoli e ricco di messaggi importanti.

Ritorna “Avengers: Endgame” e cerca di battere “Avatar”

Apre invece la seconda metà di questa classifica “Men in black: International“, la pellicola di fantascienza con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, già sua collega nel cinecomic “Thor Ragnarok” (2017) e nell’ultimo film sulla saga dei supereroi dell’universo Marvel.

E a proposito di quest’ultima, a ben 10 settimane dal suo debutto “Avengers: Endgame” torna al cinema con una versione estesa, per una durata di 3 ore e 8 minuti. L’opera dei fratelli Russo finora ha guadagnato 2.761.318.161 di dollari, conquistando il secondo posto nella classifica dei film con il maggiore incasso della storia del cinema. Ma adesso questa manciata di minuti in più potrebbero portarlo a superare anche “Avatar” (2009) di James Cameron e raggiungere così il gradino più alto.

Occupa il terzultimo posto un altro horror con protagonista un giocattolo posseduto, “La bambola assassina“.

Segue il biopic musicale che racconta la vita del cantante Elton John: “Rocketman“. Quest’ultimo però con i suoi 165.573.960 di dollari guadagnati è molto lontano dall’altra recente pellicola incentrata su una star della musica internazionale, vale a dire “Bohemian Rhapsody” (2018), che invece ha superato i 900 milioni di dollari.

Infine, chiude la classifica dei primi dieci film del botteghino americano “John Wick 3 – Parabellum“, il terzo capitolo dell saga thriller con l’amato Keanu Reeves.

Maria Concetta Fontana

01/07/2019