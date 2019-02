Yesterday (2019)

Regia: Danny Boyle

Cast: Lily James, Ana de Armas, Kate McKinnon, Lamorne Morris, Camille Chen, Joel Fry, Alexander Arnold, Maryana Spivak, Harry Michell, Ed Sheeran, Sophia Di Martino, Ellise Chappell

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 12 settembre 2019

“Yesterday” segue le vicende di Jack Malik, un cantante sconosciuto che un giorno viene investito mentre è sulla sua bicicletta da un autobus. Al suo risveglio scopre che nessuno al mondo conosce più le canzoni dei Beatles. Anche su internet non si trovano tracce dei “Fab Four”, sembra che nessuno si ricorda o abbia mai ascoltato una canzone del quartetto di Liverpool. Il giovane musicista così comincerà ad incidere e cantare le loro canzoni, diventando in poco tempo una delle più importanti star del pianeta.

Yesterday: un buco temporale

“Yesterday” è un film del regista inglese Danny Boyle, autore di film come “Trainspotting”, “Steve Jobs” e del premio Oscar nel 2009 “The Milionaire”.

Nella storia in generale, non si può fare a meno di considerare il gruppo inglese dei Beatles come una delle band che ha rivoluzionato il panorama musicale e non solo più di chiunque altro. In questo film invece le canzoni dei “Fab Four” esisteranno, senza che i Beatles siano mai esistiti.

“Yesterday” vede come protagonista Himesh Patel, alla sua prima partecipazione da protagonista in un lungometraggio. Insieme a lui ci saranno Lily James (“Cenerentola” di Kenneth Branagh, “L'ora più buia” di Joe Wright), Kathryn McKinnon (“Ghostbusters” di Paul Feig, “Il tuo ex non muore mai” di Susanna Fogel) e il cantante Ed Sheeran nel ruolo di sé stesso.

Scritto da Richard Curtis, le riprese del film sono iniziate nel mese di aprile del 2018 in Gran Bretagna e sono terminate nel mese di giugno dello stesso anno. L’uscita del film nelle sale cinematografiche inglesi era prevista per il mese di settembre del 2019, ma in seguito è stata anticipata al mese di giugno dello stesso anno.