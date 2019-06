“Pets 2 – Vita da animali” - Recensione: continuano le avventure dei nostri piccoli amici

“Pets 2 – Vita da animali” è il degno successore del primo capitolo ed ha pertanto gli stessi pregi e gli stessi difetti del suo predecessore. L’idea di base è infatti geniale e il modo in cui vengono rappresentati e animati i vari animaletti domestici è ancora una volta squisita e divertente, ed è impossibile non appassionarsi alle loro avventure. Anche le scelte di design dei nuovi personaggi sono in linea con lo stile di Pets, che fin dal primo sguardo vuole far capire al suo giovane pubblico chi sono i buoni e chi i cattivi.

Non è un difetto né un pregio, ma una mera constatazione, che “Pets 2 – Vita da animali” sia pensato per un pubblico per lo più di bambini; non è, dunque, uno di quei film d’animazione che cerca di interessare anche gli adulti accompagnatori con una trama a più livelli, ma si limita a far sorridere, che è comunque un risultato sempre valido. Se poi l’adulto è in grado di lasciarsi trasportare all’indietro, tornando all’infanzia, allora il film scorre ancora più piacevolmente.

“Pets 2 – Vita da animali”: tre storyline in una

La particolarità della trama di “Pets 2 – Vita da animali” è che si tratta in realtà di tre avventure diverse: la prima è vissuta da Max e Duke che si trovano a fare una scampagnata in fattoria e ad imparare una nuova lezione; la seconda vede la cagnolina Gidget affrontare l’arduo compito di trasformarsi in un gatto per compiere un’importante missione; la terza infine ha come protagonisti il coniglio Nevosetto e un nuovo personaggio, la cagnolina Daisy, intenzionati ad affrontare un’eroica impresa.

È interessante che alla fine le tre storyline si incontrano tutte nella terza, in cui i nostri amici pelosi ci dimostreranno ancora una volta che l’unione fa la forza.

“Pets 2 – Vita da animali” è un film d’animazione che i bambini adoreranno certamente, e ai quali trasmette anche messaggi importanti come avere fiducia in sé stessi e nei propri amici e fare la cosa giusta anche quando è difficile e spaventoso. Ed è comunque un film che una qualsiasi persona amante degli animali non potrà non apprezzare.

Valeria Brunori