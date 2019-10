Box Office USA: Malefica svetta vincitrice

(Box Office USA: incassi 18 – 20 ottobre 2019) La classifica statunitense dei film più visti nel weekend vede in testa l’attesissimo sequel “Maleficent – Signora del Male”, seguito da “Joker” e da “Zombieland – Doppio Colpo”.

Box Office USA: Angelina Jolie conquista il podio

In prima posizione si classifica “Maleficent – Signora del Male”, diretto da Joachim Rønning, con una cifra di 36.000.000 dollari. Il film, secondo capitolo di una saga che aveva stregato il grande pubblico nel 2014, non è riuscito a replicare il successo del debutto della pellicola precedente, ma i botteghini confermano ugualmente come il pubblico sia ancora affascinato da questa versione rimodernata di Malefica, della sua relazione con la giovane Aurora e del fantastico mondo attorno a loro.

Cede la vetta ad Angelina Jolie e slitta al secondo posto “Joker”, di Todd Phillips, dopo aver dominato incontrastato il Box Office USA dal proprio debutto. L’incasso del weekend è di 29.205.000 dollari, per un incredibile totale di 247.229.004 dollari sul territorio americano.

In terza posizione arriva “Zombieland – Doppio Colpo”, un altro sequel al proprio debutto sul grande schermo. Ruben Fleischer torna a raccontare le vicende di quello che è stato il suo primo lungometraggio, l’opera che l’ha consacrato alla regia, arrivando a incassare 26.725.000 dollari nel weekend d’apertura.

Scivola in quarta posizione “La Famiglia Addams”, la pellicola animata sulla famiglia atipica più gettonata di sempre dei registi Conrad Vernon e Greg Tiernan, con un incasso parziale di 16.057.007 dollari e un totale di 56.816.034 dollari.

Dopo un debutto deludente “Gemini Man” si ritrova in quinta posizione. L’action movie di Ang Lee su un Will Smith che deve combattere se stesso incassa solamente 8.500.000 dollari, arrivando a 36.516.543 dollari totali.

Una sesta posizione all’insegna della dolcezza

Al sesto posto si trova “Il piccolo Yeti”, opera della DreamWorks diretta da Jill Culton e Todd Wilderman. La pellicola, che narra la toccante storia di una ragazza, il suo violino e un cucciolo di yeti che vuole tornare a casa, raggiunge i 53.915.070 dollari con i 3.500.000 dollari incassati nel weekend al Box Office USA.

L’attesissimo “Downton Abbey”, di Michael Engler, si piazza in settima posizione con un parziale di 3.080.000 dollari. Il totale, 88.612.460 dollari, l’ha reso il film della Focus Features di maggior successo negli Stati Uniti, superando “Brokeback Mountain”.

In ottava posizione si classifica “Judy”, il biopic su Judy Garland diretto da Rupert Goold. L’incasso è di 2.055.975 dollari, per un totale di 19.018.113 dollari.

Slitta fino al nono posto “Le Ragazze di Wall Street – Business I$ Business”, di Lorene Scafaria. La pellicola, che vanta le brillanti Jennifer Lopez e Constance Wu, si aggiudica 2.050.000 dollari nel weekend, arrivando a 101.871.912 dollari totali.

Persiste ancora una volta in decima posizione “It – Capitolo 2”, l’horror diretto da Andy Muschietti e tratto da un romanzo di Stephen King, con un incasso parziale di 1.505.000 dollari. L’incasso totale è di 209.659.518 dollari.

Gaia Sicolo

21/10/2019