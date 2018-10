Downton Abbey (2019)

Regia: Michael Engler

Cast: Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Tuppence Middleton, Joanne Froggat, Stephen Campbell Moore, Laura Carmichael, Penelope Wilton, Imelda Staunton, Allen Leech, Robert James-Collier, Phyllis Logan, Sophie McShera, Brendon Coyle, Jim Carter, Lesley Nicol, Simon Jones, David Haig, Kate Phillips

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 26 settembre 2019

“Downton Abbey”, trasposizione cinematografica dell’omonima serie TV inglese terminata nel dicembre 2015 dopo 52 episodi, arriva nelle sale italiane il 26 settembre 2019.

A scrivere la trama, ancora tenuta segretissima, è il creatore dello show, Julian Fellowes, che sarà anche produttore insieme a Gareth Neame e Liz Trubridge. Alla regia troviamo Brian Percival, che già aveva girato e diretto diversi episodi della serie tra cui l’episodio pilota della prima stagione di “Downton Abbey”. Il film sarà distribuito dalla Universal Pictures International.

Downton Abbey: il ritorno del cast ad Highclere Castle

“Downton Abbey”, ambientata nella dimora del conte e della contessa di Grantham, segue la vita della famiglia e dei loro dipendenti all’inizio del regno di Giorgio V.

Confermata la presenza della pluripremiata attrice Maggie Smith (2 Oscar, 3 Golden Globe, 5 Premi BAFTA, 5 Screen Actors Guild Awards, 4 Emmy Awards e un Tony Award), che tornerà a dar vita al personaggio della pungente Lady Violet; anche i membri del cast originale tra cui Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Joanne Froggatt ed Elizabeth McGovern torneranno a interpretare i personaggi a cui hanno dato volto nella serie tv britannica. L’attrice Lily James, che interpretava Lady Rose MacClare, ha dichiarato che non riprenderà il ruolo per il film in quanto il suo personaggio non rientrerebbe più nella trama.

Un annuncio di agosto ha comunicato i nuovi arrivati Imelda Staunton, Geraldine James, Tuppence Middleton, Simon Jones, David Haig, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore, che saranno presenti nel cast del film. Matthew Goode, che interpretò il marito di Lady Mary, Henry Talbot, nel finale della serie apparirà solo brevemente a causa di altri impegni. Poi, a settembre, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Rob James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Sophie McShera, Lesley Nicol e Penelope Wilton hanno confermato la ripresa dei rispettivi ruoli, con l’ingresso di Max Brown in un nuovo ruolo non rivelato.