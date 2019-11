Zombieland - doppio colpo

In generale, la commedia funziona e il film scorre via rapido, svolgendo il suo compito alla perfezione e lasciando pienamente soddisfatti tutti quelli che, avendo assaggiato il primo capitolo, erano rimasti con la voglia di averne di più.

Comunque, la trama è ben scritta e interessante, i personaggi bene incastrati in un ingranaggio ad orologeria. I momenti action funzionano abbastanza bene (c'è una rissa in piano sequenza notevole) nonostante gli zombie, pur avendo subito un blando "upgrade", non facciano alcuna paura.

I personaggi tornano tutti in grande spolvero, come in ogni buon revival che si rispetti. Ritroviamo tutti i caratteri folli ai quali ci eravamo affezionati nel primo capitolo: il nerd dell'Ohio ( Jesse Eisenberg ) pieno di paure e dalle mille regole, innamorato della ragazza tosta che fugge dai propri sentimenti ( Emma Stone ), il tamarro della Florida ( Woody Harrelson ) che ama le armi e trova sempre modi creativi per far fuori gli zombie, e l'ex-adolescente, ormai ventenne, Little Rock ( Abigail Breslin ).

E, per la regola di "squadra che vince non si cambia", il secondo " Zombieland " punta tutto sulle stesse carte che hanno decretato il successo del primo capitolo, raddoppiando le dosi.

Ruben Fleisher , dopo le parentesi di " Gangster squad " e " Venom ", torna al mondo da lui creato in " Benvenuti a Zombieland ". Il film originale, talmente di nicchia da essere uscito direttamente in home video in Italia, aveva un'ironia così intelligente da essersi ritagliato un'ampia fetta di appassionati, al punto da guadagnarsi un sequel.

Titolo originale: Zombieland: Double Tap

Regia: Ruben Fleischer

Cast: Emma Stone, Woody Harrelson, Abigail Breslin, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Bill Murray, Rosario Dawson, Avan Jogia, Dan Aykroyd, Ian Gregg

Genere: Commedia, Horror

Durata: 99 minuti

Produzione: Columbia Pictures Corporation

Distribuzione: Warner Bros. Italia

Data di uscita: 14 novembre 2019

Dieci anni dopo il grande successo di "Benvenuti a Zombieland" (2009), il regista Ruben Fleisher, gli sceneggiatori e gli attori principali del film tornano a lavorare al secondo capitolo "Zombieland - Doppio colpo".

Zombieland - Doppio colpo: la trama

Dopo la loro fuga da Pacific Playland, il parco di divertimenti dove è avvenuto l'ultimo scontro con gli zombie nel finale del primo capitolo, Tallahassee, Columbus, Krista e Little Rock proseguono la loro avventura, uniti in un mondo dove pare che tutti siano stati trasformati in zombie. Ma dopo aver incontrato l'attore Bill Murray (interpretato da se stesso), i quattro avranno altri incontri con esseri umani: piacevoli e non.

Squadra che vince non si cambia

Ruben Fleisher ("Gangster Squad", 2013; "Venom", 2018) torna in qualità di regista, affiancato dagli sceneggiatori Rhett Reese (oltre alla sceneggiatura del primo film, ha lavorato a progetti simili come "Deadpool", 2016 e "Deadpool 2", 2018) e Paul Wernick, così come Reese, ha co-sceneggiato i due film del franchise di Deadpool.

Woody Harrelson ("7 psicopatici", 2012; "The War - Il pianeta delle scimmie", 2017) torna nel ruolo di Tallahassee, un uomo duro e sboccato. Jesse Eisenberg ("The Social Network", 2010; "The End of the Tour - Un viaggio con David Foster Wallace", 2015) interpreta il protagonista Columbus: un ragazzo all'inizio del primo film molto insicuro di sé e impaurito, che adesso ha sconfitto le sue paure e ha "ritrovato" la sua famiglia nei suoi altri tre compagni. Emma Stone ("Birdman", 2014; "La La Land", 2016) è Krista, la sorella maggiore di Little Rock, innamorata di Columbus. Abigail Breslin ("Ender's Game", 2013; "The Call" 2013) torna nel ruolo di Little Rock, la minore di Krista, una ragazza molto agguerrita, nonostante la sua giovane età.

Tra le altre novità interessanti del cast, vi è il fatto che Bill Murray e Dan Aykroyd (protagonisti dello storico cult "Ghostbusters - Acchiappafantasmi", 1984; citato molte volte in "Benvenuti a Zombieland") saranno insieme nel film e interpreteranno loro stessi. Una notizia che gioverà moltissimo a Tallahassee, un grandissimo fan del film degli anni 80' e di Murray.