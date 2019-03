Il piccolo Yeti (2019)

Titolo originale: Abominable

Regia: Jill Culton, Todd Wilderman

Cast: Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor, Eddie Izzard, Sarah Paulson, Tsai Chin, Michelle Wong

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, Cina, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 3 ottobre 2019

“Il piccolo Yeti” vede come protagonista la giovane adolescente Yi che per caso si imbatte in un piccolo Yeti sul tetto del suo condominio a Shanghai. Soprannominato “Everest”, come il posto da cui proviene, Yi e i suoi amici Jin e Peng intraprenderanno un viaggio per riportare la magica creatura sulla vetta più alta della Terra. Tra mille avventure e numerosi ostacoli i tre adolescenti per raggiungere questo luogo dovranno vedersela con un facoltoso uomo d’affari, Burnish e una Zoologa, Zara intenzionati a prendere questo piccolo Yeti.

Il piccolo Yeti: verso la cima dell’Himalaya

“Il piccolo Yeti” è un film d’animazione co-diretto dalla regista americana Jill Culton al suo secondo lungometraggio, dopo aver diretto nel 2006 il film “Boog & Elliot a caccia di amici” e da Todd Wilderman.

Questo film è una co-produzione DreamWorks Animation e Pearl Studio e accompagnerà grandi e piccoli spettatori in un epico viaggio dalla città di Shanghai fino alla più alta vetta della catena montuosa dell’Himalaya.

Nella versione originale a prestare la voce per la giovane protagonista Yi è stata chiamata l’attrice Chloe Bennet, conosciuta per la serie “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D”. Insieme a lei ci saranno anche Eddie Izzard (“Vittoria e Abdul” di Stephen Frears) nel ruolo di Burnish e l’attrice Sarah Paulson (“Glass” di M. Night Shyamalan) nel ruolo di Zara.

“Il piccolo Yeti” è stato prodotto da Suzanne Buirgy (“Kung Fu Panda 2”) e conta tra i produttori esecutivi Tim Johnson già produttore esecutivo di “Z la formica”.