La famiglia Addams (2019)

Titolo originale: The Addams Family

Regia: Conrad Vernon, Greg Tiernan

Cast: Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Oscar Isaac, Allison Janney, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 31 ottobre 2019

“La famiglia Addams” ritorna sul grande schermo con un'altra eccentrica e spaventosa storia. Il capofamiglia Gomez con sua moglie Morticia, i due bambini Pugsley e Mercoledì, lo zio Fester, la nonna e il maggiordomo Lurch sono pronti a organizzare una grande festa per tutta la famiglia nel loro tenebroso castello. Questa volta però dovranno vedersela con una spietata presentatrice di un reality show, Margaux Needler.

La famiglia Addams: un ritorno spaventoso

“La famiglia Addams” è un film d’animazione scritto da Matt Lieberman e diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan che avevano già collaborato in precedenza nella pellicola “Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia”.

Questa spaventosa famiglia creata dal vignettista Charles Addams negli anni ’30 ha ispirato nel corso degli anni diverse serie televisive, videogiochi, musical e due lungometraggi in live action negli anni ’90 diretti da Barry Sonnenfeld con Christopher Lloyd, Raul Julia, Anjelica Huston e Christina Ricci protagonisti.

“La famiglia Addams” vede nel cast originale che presteranno la voce per interpretare i vari personaggi attori come Oscar Isaac (“Annientamento” di Alex Garland) nel ruolo di Gomez, Charlize Theron (“Atomica bionda” di David Leitch) nel ruolo di Morticia, Chloe Grace Moretz (“Suspiria” di Luca Guadagnino) in quello di Mercoledì e Allison Janney (“Tonya” di Craig Gillespie) nel ruolo di Margaux.

Dopo il progetto di Tim Burton non andato a buon fine ufficialmente nel 2013, questa nuova produzione del film ispirata alla famiglia Addams è iniziata nell’ottobre del 2017 ad opera della MGM, con Conrad Vernon, Gail Berman e Alex Schwartz nelle vesti di produttori.