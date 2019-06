Box office USA: “Godzilla II: King of the Monsters” re del week end

(Box office USA: incassi 31 maggio – 2 giugno 2019) È “Godzilla II: King of the Monsters” a essere capolista della top ten del Box office USA nel primo week end di giugno; seconda posizione per “Aladdin” e debutto al terzo posto per “Rocketman“.

Godzilla II: King of the Monsters: primo al box office USA ma senza gloria

“Godzilla II: King of the Monsters” si aggiudica il week end che chiude il mese di maggio e apre quello di giugno con una prima posizione che sicuramente delude le aspettative della Warner Bros: 49.025.000 dollari contro i 93 di “Godzilla“, reboot del 2014 (un 47% in meno), e i 61 di “Kong: Skull Island” del 2017 (20% in meno).

Un gradino in meno rispetto al week end di debutto per “Aladdin” che, in seconda posizione, realizza 42.335.000 dollari per un totale di 185.032.174 dollari. Un ottimo risultato per la pellicola di Guy Ritchie che supera “Dumbo” di Tim Burton per quel che concerne gli introiti mondiali giunti a 445.9 milioni di dollari.

Medaglia di bronzo e 25.000.000 per “Rocketman” di Dexter Fletcher con Taron Egerton nei panni del cantante Elton John. Facendo il paragone con “Bohemian Rhapsody” diretto da Bryan Singer e terminato dallo stesso Fletcher l’incasso è meno della metà (il film sui Queen guadagnò 51.000.000 milioni al primo week end). Il risultato è comunque apprezzabile tenendo conto del fatto che l’incasso mondiale è di circa 56.2 dollari a fronte di una spesa di 40 milioni.

Altra new entry per la quarta posizione, occupata con 18.260.000 da “Ma” con un’Octavia Spencer assolutamente inquietante. Il film uscirà nelle sale italiane grazie a Universal Pictures il prossimo 22 agosto.

Tre posizioni in meno rispetto alla scorsa top ten per “John Wick 3 – Parabellum“: la pellicola con Keanu Reeves chiude la top five e porta a casa nel week end 11.100.000 dollari per un totale di 125.752.812 dollari, superando i 100 milioni negli States e i 200 nel mondo (primo della saga a raggiungere questi traguardi).

La seconda cinquina

Passa dalla terza alla sesta posizione con 7.813.000 dollari e 815.501.784 dollari complessivi “Avengers: Endgame” di Joe e Anthony Russo, così come “Pokemon – Detective Pikachu” scende dalla quarta alla settima con 6.665.000 dollari e un totale di 130.601.211 dollari.

“Booksmart” di Olivia Wilde, dopo due week end di programmazione, è ottavo con 3.328.648 dollari e 14.366.831 dollari totali, seguito da “L’angelo del male – Brightburn“, nono con 2.315.000 dollari (14.212.552 dollari complessivi) e “Attenti a quelle due” che chiude la top ten con 1.300.000 dollari e 33.195.602 dollari complessivi.

Lorenzo Buellis

03/06/2019