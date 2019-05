Godzilla 2 – King of the Monsters: spettacolare ma sterile

“Godzilla 2 – King of the Monsters” è il terzo capitolo della nuova saga MonsterVerse, prodotta da Warner Bros, sui Kaiju ("Titani" nella traduzione italiana), creature gigantesche che popolavano la terra prima dell'uomo e che, risvegliatisi tutti assieme, potrebbero nuovamente conquistarla.

Di questa saga, inaugurata con il primo “Godzilla” di Gareth Edwards, fa parte anche il “Kong – Skull Island” di Jordan Vogt-Roberts, e il successivo capitolo, "Godzilla vs Kong", vedrà lo scontro epocale tra i due celebri mostri.

Godzilla 2 – King of the Monsters: spettacolo senz'anima

“Godzilla 2 - King of the Monsters” visivamente fa il suo dovere. La fotografia rappresenta efficacemente l'apocalisse descritta nel film, riempiendo i fotogrammi di nebbia e detriti dai toni rossicci, sui quali si staglia minacciosa la silhouette demoniaca di Ghidorah. L'effetto visivo generale è piacevole e ben realizzato.

Rispetto al precedente film, dove l'ultima lotta avveniva quasi completamente fuori-campo, frustrando le attese dello spettatore, stavolta assistiamo integralmente allo scontro tra Godzilla e il temibile drago a tre teste. Peccato che i combattimenti siano tutti ripetitivi e con coreografie banali e prive di inventiva. Siamo ben lontani da quanto visto, ad esempio, in “Pacific Rim”.

Anche sul fronte della sceneggiatura, la pellicola non eccelle. I personaggi umani sono soltanto figurine bidimensionali, le cui storie fanno da intermezzo agli scontri tra i mostri. Le loro azioni a volte procedono seguendo binari facilmente prevedibili, altre volte sono irrazionali e ingiustificate. Non ci si affeziona a loro, perciò non si prova alcuna empatia per le loro storie.

Al vero protagonista del film, il buon lucertolone gigante, non viene lasciato sufficiente spazio per permetterci di provare affezione nei suoi confronti. Lo vediamo soltanto arrivare, fare a botte con il mostro di turno, e nuovamente sparire senza lasciare traccia. Se il film gli avesse dedicato più tempo ed interazioni, Godzilla sarebbe diventato un “main character” più interessante da seguire, sicuramente molto più dei suoi “animaletti domestici” umani.

Godzilla 2 – King of the Monsters: il "Re" delle citazioni

Il film è pieno di citazioni. Non soltanto vuole celebrare la saga originale giapponese da cui è tratto, lanciando continue strizzatine d'occhio ai fan, ma cavalca anche l'onda dell'ottava stagione di “Game of Thrones”, facendo paralleli nascosti tra il “Re dei Mostri” e il “Re dei Sette Regni”. Ecco Charles Dance, il “Tywin Lannister” de “Il Trono di Spade”, commentare la vittoria di Godzilla con un epico: “Lunga vita al Re”.

Tutte queste citazioni, sebbene apprezzate dai fan, rendono a volte i dialoghi difficili da seguire per gli spettatori occasionali e uccidono l'unicità di questo lavoro, rendendolo quasi uno spot pubblicitario delle prossime opere a venire.

Nicola De Santis