Titolo originale: BrightBurn

Regia: David Yarovesky

Cast: Elizabeth Banks, David Denman, Meredith Hagner, Matt Jones, Jennifer Holland, Steve Agee, Becky Wahlstrom, Christian Finlayson, Terence Rosemore, Elizabeth Becka

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: n/d

“L’angelo del male: Brightburn”, porta sul grande schermo una nuova versione di supereroi, quella horror. Il film segue le vicende di una coppia che non riesce ad avere figli. Una sera vicino la loro casa atterra una strana astronave con dentro un bambino, il quale viene adottato immediatamente. Mentre sta crescendo e imparando ad usare i suoi poteri, un male misterioso comincia a svilupparsi dentro di lui, fino a scatenarsi.

L’angelo del male: Brightburn: un Superman malvagio

“L’angelo del male: Brightburn”, è un film sci-fi horror prodotto dal visionario regista dei “Guardiani della Galassia” e “Slither”, James Gunn. Dopo la diatriba con la Disney che ha portato il regista ad abbondare l’Universo Cinematografico Marvel, James Gunn decide di tornare a produrre un film di supereroi non convenzionale. La storia potrebbe essere un chiaro riferimento alle origini di Superman, ma invece di prodigarsi per l’umanità, il ragazzo protagonista si ribella, scatenando tutto il male di cui è capace.

Questo film è stato scritto da Brian Gunn e Mark Gunn, rispettivamente fratello e cugino del produttore della pellicola. Per dirigere il tutto è stato chiamato David Yarovesky, già regista di film come “Ghild” nel 2011 e “The Hive” nel 2014.

Gli attori che interpreteranno la coppia e poi in seguito adotteranno il bambino venuto dallo spazio sono, Elizabeth Banks (“Una notte in giallo”, “Hunger Games”) e David Denman (“Big Fish - Le storie di una vita incredibile”, “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”).

La produzione di “L’angelo del male: Brightburn”, è iniziata nel mese di dicembre del 2017 ma solo nel mese di marzo del 2018 sono iniziate ufficialmente le riprese. Il Trailer del film sarebbe dovuto uscire in occasione del Comic-Con di San Diego del 2018, ma all’ultimo minuto, colpa anche dello scontro tra Gunn e la Disney, è stato deciso di posticiparlo.