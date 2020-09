Box office Italia: “Tenet” torna in testa e si avvicina ai 5 milioni

(Box office Italia – Incassi 10 -13 settembre 2020) Al terzo week end di programmazione “Tenet” torna in prima posizione per spodestare “After“, sceso al secondo posto, seguito da “Break the Silence: The Movie” terzo.

Box office Italia: risalita di “Tenet”

Cifre ancora basse per il mercato cinematografico italiano per il quale le sale hanno riaperto ma con capacità ridotte. Arriva così a circa 2.3 milioni il bottino totale della top ten, che registra un calo del 26% rispetto alla precedente classifica, con “Tenet” nuovamente capolista. Proiettato in 641 sale, il film diretto da Christopher Nolan ha realizzato 626.229 euro per un totale di 4.806.082 euro.

669 sale per “After 2” di Roger Kumble, al cinema grazie a 01 distribution. La turbolenta storia d’amore tra Tessa Young e Hardin Scott, presente in 669 schermi, ha fruttato 564.557 euro, raggiungendo così in seconda posizione i 3.558.209 euro al secondo week end di programmazione.

Medaglia di bronzo per il film-evento “Break the Silence: The Movie”. Il quarto lungometraggio che segue il dietro le quinte della famosa band, che ha realizzato tour in città come Los Angeles, New York, Parigi, San Paolo, ha ottenuto la migliore media a schermo (1.660 euro), debuttando con 381.863 euro.

Esordisce in quarta posizione, con 117.765 euro, proiettato su 479 schermi grazie a Notorious Pictures, “Non odiare” con Alessandro Gassmann, fresco di Coppa Volpi al Festival di Venezia grazie a “Padrenostro” di Claudio Noce.

“The New Mutants” di Josh Boone perde due posizioni e si sposta dal terzo al quinto posto con 105.950 euro raccolti in 254 schermi, per un incasso totale di 456.752 euro.

Le sorelle Macaluso: debutto in sesta posizione

Debutta in sesta posizione con 92.349 euro la commedia “Le sorelle Macaluso“. Il film di Emma Dante, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2020 e insignito del premio Pasinetti, ha avuto l’ottima media per copia di 1.518 euro.

Altro debuttante per la settima posizione, occupata con 84.890 euro dall’horror americano “The Vigil” diretto da Keith Thomas, mentre in ottava posizione figura la commedia francese “Chiamate un dottore!” che apre con 60.010 euro, realizzati in 221 sale.

Resiste nella top ten, nonostante le molteplici nuove uscite, “Onward – Oltre magia” che precipita dalla quarta alla nona posizione con 52.637 euro e un totale di 864.383 euro, seguito dall’altro film d’animazione dal titolo “Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” che esordisce in decima posizione con 45.840 euro.

