Dreambuilders (2020)

Regia: Kim Hagen Jensen

Con: Rasmus Botoft, Martin Buch, Caroline Vedel

Genere: Animazione, colore

Durata: 81 minuti

Produzione: Danimarca, 2020

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 30 aprile 2020

"Dreambuilders" è un film di animazione danese, diretto da Kim Hagen Jensen.

Racconta la storia di Minna, una dodicenne che abusa della capacità di creare e controllare i sogni di altre persone per impartire alla sua fastidiosa sorellastra, Jenny, una lezione.

Dreambuilders: film d'animazione danese

La vita di Minna viene scossa da un'improvviso cambiamento quando il padre decide di invitare la sua nuova fidanzata a vivere a casa insieme a loro. Quello che Minna non immagina, è che dovrà convivere anche con la perfida figlia della donna. La sua nuova sorellastra è perfida con lei, arriva addirittura al punto di terrorizzarla.

Minna, però,riesce a trovare il modo di accedere al mondo nel quale i sogni i sogni vengono creati. Sfrutta questa sua capacità per cercare di costruire un rapporto migliore con la sua sorellastra, attraverso i suoi sogni. In questo modo, pensa di aver finalmente risolto il suo problema. Quello che la ragazza ancora non sa, è che intromettersi nei sogni altrui a volte può portare a conseguenze disastrose.

Cast & crew

Per Kim Hagen Jensen questo film è il debutto alla regia di un lungometraggio. Finora Jensen ha diretto diversi cortometraggi animati e nutre una vasta esperienza nello storyboard e nell'animazione di film, cortometraggi e serie TV.