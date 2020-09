Regia: Keith Thomas

Cast: Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed, Ronald Cohen, Nati Rabinowitz, Moshe Lobel

Genere: horror

Durata: 88 minuti

Produzione: Stati Uniti

Distribuzione: BIM Distribuzione

Data di uscita: 10 settembre 2020

"The Vigil", diretto da Keith Thomas, è il tipico horror prodotto dalla Blumhouse Production: a basso budget, con pochi attori principali e girato quasi interamente in un unico luogo. Il film, presentato al Toronto International Film Festival del 2019, segna l'ottimo esordio di Thomas: è stato infatti particolarmente acclamato da pubblico e critica. Il regista è inoltre già d'accordo con la Blumhouse per un altro atteso progetto: l'adattamento cinematografico del libro "Firestate" di Stephen King.

The Vigil: la trama

Yakov è un giovane disilluso e triste, con un brutto passato. Membro di un gruppo di supporto di Brooklyn ed ex componente della comunità ebraica della città, è insicuro e ha un disperato bisogno di soldi. Sempre alla ricerca di un lavoro che non trova. Un giorno però gli viene offerta la possibilità di guadagnare una certa somma di denaro per un incarico particolare, ma che sembra piuttosto semplice, anche se un po' inquietante. A proporglielo è una vecchia conoscenza che Yakov ha allontanato con difficoltà dalla sua vita: il rabbino Shulem. Si tratta della figura dello shomer, appartenente alla cultura ebraica, e cioè di colui che veglia sulla salma di una persona morta per proteggerla dagli spiriti maligni.

Il defunto su cui Yakov si troverà a vegliare è Litvak, sopravvissuto alla Shoah, che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita chiuso dentro casa senza uscire quasi mai, in compagnia della moglie affetta da Alzheimer. Mentre Yakov sorveglia il corpo nel soggiorno della casa dell'uomo, inizia a sentire la presenza di qualcun altro, oltre alla moglie dell'uomo. Una serie di strani rumori lo portano nel seminterrato di quella dimora, scoprendo che un antico demone vive in quella casa. Le sue prede sono persone con ricordi dolorosi, come Litvak, e come Yakov.