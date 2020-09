Regia: Emma Dante

Cast: Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro, Ileana Rigano, Eleonora De Luca, Simona Malato, Viola Pusateri

Genere: Commedia, colore

Durata: 94 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 10 settembre 2020

“Le sorelle Macaluso” è un film di Emma Dante, presentato nella selezione ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia 2020, dove la regista era già stata ospite con il suo primo film, nel 2013, “Via Castellana Bandiera”.

Il film è una storia tutta al femminile che attraversa tre generazioni: bambine piene di sogni ed energia che diventano donne, donne provate e spezzate che si lasciano quella vita alle spalle o che ne rimangono ancorate senza riuscire a staccarsene.

“Le sorelle Macaluso” rappresenta l'animo femminile in tutte le sue sfaccettature, dall'infanzia all'età adulta, fino alla vecchiaia, nella memoria di ricordi indelebili, che non moriranno né tramonteranno mai, così come le persone che rimarranno per sempre.

Le sorelle Macaluso: la trama

Le sorelle Macaluso: Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella vivono in un palazzo alla periferia di Palermo, una casa che porta i segni dell'inesorabile scorrere del tempo, dove la famiglia e le cinque sorelle passano la loro infanzia e la loro adolescenza, strette nella morsa di una famiglia matriarcale, condizionata da tradizioni da seguire, vecchie generazioni da onorare e continue riflessioni sul senso della vita e della morte.

La casa dove hanno vissuto tutto questo diventa quel luogo che poi lasciano, prendendo strade diverse e dividendosi. Tra chi resiste e chi va via, chi scappa e chi rimane, la vita adulta e la vecchiaia delle cinque donne è tanto diversa tra loro quanto legata indissolubilmente da quel ricordo di quando erano bambine, dalle stanze dove hanno condiviso l'infanzia.

Le dichiarazioni di Emma Dante, regista di “Le sorelle Macaluso”

“Il film è diviso in tre capitoli, ognuno dei quali corrisponde a un’età delle cinque sorelle protagoniste: l’infanzia, l’età adulta, la vecchiaia”, dichiara la regista Emma Dante. “Le sorelle sono interpretate da dodici attrici, come se a ognuna che resiste fino alla vecchiaia dovessero corrispondere una discontinuità e una mutazione nel corpo e nel volto. Ed è l’amore delle sorelle tra loro e per la casa in cui vivono che tiene in vita la loro intera esistenza, come fosse un unico organismo vivente a prescindere dalla morte fisica di alcune di loro. Spero che questa famiglia di donne di tre generazioni possa far affiorare i ricordi di noi bambine dentro le stanze dell’infanzia dove strette da un legame fortissimo siamo state sorelle”.