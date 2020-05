"Tenet" (TENƎꓕ) è un film thriller d'azione scritto e diretto da Christopher Nolan, girato in 70 mm e IMAX. Il regista ha riunito un cast internazionale in cui figurano John David Washington, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh.

Tenet: una nuova battaglia tra Nolan e le leggi della fisica

Non sono ancora trapelati molti dettagli sulla trama dell'attesissimo nuovo thriller di Nolan; le uniche informazioni a nostra disposizione sono state rivelate in un'intervista rilasciata da Robert Pattinson sul suo personaggio ("Non è un viaggiatore nel tempo. In realtà non c'è tempo per viaggiare. Questa è l'unica cosa che sono approvato a dire") e quelle provenienti dal trailer lanciato sulla piattaforma di gaming Fortnite.

Un gruppo di agenti segreti sono impegnati nel tentativo di prevenire la Terza Guerra Mondiale attraverso una loro abilità di flessione del tempo. Sembra che la squadra di spionaggio dei due uomini protagonisti, John David Washington e Robert Pattinson, sia in missione per impedire l'uso di un'arma in grado di sfidare le leggi della fisica e che potrebbe provocare qualcosa di ancora peggiore rispetto alla guerra nucleare.

L'apparente capo di Washington, interpretato da Martin Donovan, aiuterà Washington a ottenere maggiori informazioni all'interno della stessa indirizzandolo però verso un percorso più pericoloso.

Il cast internazionale

Nel cast stellare di "Tenet" troviamo John David Washington ("BlacKkKlansman" del 2018 di Spike Lee e "Codice Genesi" del 2010 di Albert Hughes e Allen Hughes) nei panni del protagonista e, al suo fianco, Robert Pattinson ("The Batman" del 2020 di Matt Reeves e "Cosmopolis" del 2012 di David Cronenberg), Elizabeth Debicki ("Il Grande Gatsby" del 2013 di Baz Luhrmann e "Widows: Eredità Criminale" del 2018 di Steve McQueen), Dimple Kapadia ("Dabangg" del 2010 di Abhinav Kashyap ) e il frequente collaboratore del regista Michael Caine ("Il Cavaliere Oscuro" del 2008 e "The Prestige" del 2006 di Christopher Nolan). E ancora Kenneth Branagh ("Dunkirk" del 2017 di Christopher Nolan), Aaron Taylor-Johnson ("Animali Notturni" del 2016 di Tom Ford), Clemence Poesy ("Mister Morgan" del 2013 di Sandra Nettelbeck), Himesh Patel, Denzil Smith, Martin Donovan e Sean Avery.