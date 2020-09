Regia: Claudio Noce

Cast: Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Marco Pancrazi, Francesco Gheghi, Mattia Garaci, Francesco Colella, Antonio Gerardi, Eleonora De Luca, Mario Pupella, Simone Chiacchiararelli, Anna Maria De Luca, Lea Favino

Genere: Drammatico, colore

Durata: 120 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 24 settembre 2020

“Padre Nostro” è un film diretto da Claudio Noce, in Concorso della selezione ufficiale della 77sima Mostra Internazionale del Cinema.

Padre Nostro: la trama

Siamo nel 1976 negli anni di piombo. Il piccolo Valerio (Mattia Garaci) ha visto suo padre (Pierfrancesco Favino) vittima di un attentato dei terroristi. Il suo incontro a scuola con Christian (Francesco Gheghi) sarà per lui l’inizio di una grande amicizia che lo aiuterà a superare il trauma della scoperta della violenza nel mondo reale. Il film è tratto da una storia vera.

Note di Regia

"La sua figura forte, magnetica, eroica, assurge ad archetipo di un’intera generazione di uomini per i quali le emozioni erano percepite solo come debolezza e obbligate a essere camuffate da silenzi. Nel dicembre del 1976, quando mio Padre subì l’attentato, io avevo un anno e mezzo: abbastanza per comprendere la paura, troppo pochi per capire che quell’affanno avrebbe abitato dentro di me per molto tempo. Non sono mai riuscito a dirglielo. Scrivere questa lettera a mio Padre tracciando i contorni di una generazione di bambini “invisibili” avvolti dal fumo delle sigarette degli adulti non è stato facile; provare a farlo mutando le parole da private in universali è stata una grande sfida come cineasta e come uomo.“Subito dopo Dio viene Papà” (Wolfgang Amadeus Mozart)."

Il regista

Nato a Roma nel 1975 Claudio Noce dirige diversi cortometraggi e videoclip. Con “Aria” del 2005 vince il David di Donatello e il Nastro d'argento e l'European Film Award per il Miglior Cortometraggio. Al lido di Venezia è presente nel 2007 con il corto “Adil e Yusuf” in Concorso nella sezione cortometraggi. Nel 2006 presenta al Torino Film Festival il suo primo film “Good Morning Aman” in Concorso a Venezia per la Settimana internazionale della critica. Il suo secondo lavoro “La foresta di ghiaccio” del 2014 è tra i titoli in concorso alla Festa del Cinema di Roma. Per la televisione gira nel 2017 otto episodi della serie “Non uccidere” e quattro episodi della serie tv di Sky “1994”.