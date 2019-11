“Onward - Oltre la magia” è un film d’animazione targato Disney Pixar che segue l’avventura di due fratelli alla ricerca di qualcosa.

Onward - Oltre la magia: una storia sulla famiglia

La pellicola sembra ambientata in un mondo uguale al nostro, ma si scopre sin da subito che questo universo è popolato da creature fantastiche di tutti tipi: ci sono elfi, gnomi, troll, personaggi folkloristici di ogni genere.

La storia segue le vicende di due giovani fratelli elfi, Ian e Barkley, orfani di padre. I due decidono di lanciare un incantesimo durante il sedicesimo compleanno di Ian per poter evocare la loro figura paterna, che loro non hanno mai conosciuto in modo adeguato a causa della sua morte prematura.

Dal desiderio di trascorrere un ultimo giorno con il padre parte il viaggio di Ian e Barkley, determinati a scoprire se sia rimasta abbastanza magia nel mondo per realizzare il loro sogno.

Cast e produzione

Il regista Dan Scanlon ha già diretto “Monsters University” (2013), sequel solido e molto ben riuscito del celebre “Monsters & Co.”. Scanlon ha dichiarato di aver basato il film sulla sua esperienza personale: il cineasta infatti non ha mai conosciuto il padre, morto quando lui aveva solo un anno, e sa solo che viso avesse grazie a foto e filmini.

All’interno del cast figurano interpreti molto apprezzati dal grande pubblico come Chris Pratt e Tom Holland (due figure di spicco all’interno dell’universo cinematografico Marvel nei rispettivi ruoli di Star-Lord e Spider-Man), affiancati da Julia Louis-Dreyfus (“Non dico altro”, 2014) e Octavia Spencer (“La forma dell’acqua - The Shape of Water”, 2017).