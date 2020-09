The New Mutants - recensione - L'occasione mancata

"The New Mutants" sarà probabilmente l'ultimo film della saga degli X-men prodotto dai 20th Century Studios, svincolato quindi dal Marvel Cinematic Universe. Un film dalla produzione terribilmente travagliata, che prende spunto da un'idea molto interessante.

Cinque ragazzi adolescenti sviluppano il gene mutante. Una misteriosa società li rinchiude in una specie di ospedale-prigione con la scusa di aiutarli a controllare i loro poteri per potersi integrare nella società. Lentamente, i cinque unici pazienti della struttura, capiranno che le cose, in quel luogo, sono molto diverse da ciò che sembrano.

Originale, ma poco coraggioso

Josh Boone da' al film un'impronta horror, realizzando un film che verte su toni dark inediti per un film sui supereroi.

Pochissimi personaggi: sette attori in tutto. Unità di luogo per la maggior parte del film. Un'impronta registica da horror autoriale. Una storia intrigante... I numeri per creare un film originale e avvincente c'erano tutti. I personaggi sono ben delineati. Ottime le performance dei giovani attori. La prima parte del film in cui il mistero e le relazioni si sviluppano scorre via rapida e colma di ottime promesse. Anche la discussa storia d'amore gay tra Dani e Rahne è raccontata in maniera delicata ed efficace.

Peccato che poi, proprio sulla parte horror, là dove il film avrebbe dovuto colpire duro e affondare il coltello nella piaga, arrivano gli stereotipi e le banalità a rovinare tutto. I "mostri", sebbene artisticamente molto ben ideati, non spaventano mai. La computer grafica è a un livello più adatto a una serie televisiva che non a un film per il cinema. Le scene spaventose si sviluppano in modo sempre prevedibile e inefficace. Niente mai risulta davvero sorprendente.

La sensazione che si ha guardandolo è che i produttori non abbiano avuto il coraggio di portare fino alle estreme conseguenze l'idea di partenza, edulcorando il tutto in modo tale da creare un prodotto educato ma mediocre. Probabilmente tutte le varie riscritture avvenute durante la travagliatissima produzione hanno nuociuto alla pellicola. Peccato, perché rimane un retrogusto di grande potenziale, sprecato da una realizzazione mai abbastanza incisiva.

Nicola De Santis