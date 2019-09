Box office Italia: “Il Re Leone” ancora in testa

(Box office Italia: incassi 29 agosto – 01 settembre 2019) “Il Re Leone” rimane saldamente ancorato in testa alle classifiche. Al secondo posto debutta “Attacco al potere 3 – Angel has fallen“, seguito da “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” che scivola in terza posizione.

Box office Italia: due nuovi debutti nella top 5

Attacco al potere 3 – Angel has fallen

“Il Re Leone” di Jon Favreau continua a stabilire record di incassi, rimanendo saldo in prima posizione con 6.356.788 euro. Gli incassi totali, alla seconda settimana di programmazione, raggiungono i 26.144.296 euro. Nel frattempo, il film ha raggiunto la settima posizione come incasso mondiale di tutti i tempi, superando il primo film degli “Avengers” della Marvel.

Debutta invece in seconda posizione, “Attacco al potere 3: Angel has fallen”. Il film action con Gerard Butler guadagna nel weekend 942.898 euro.

“Fast & Furious: Hobbs & Shaw” viene quindi retrocesso in terza posizione con 314.384 euro e un totale in quattro settimane di 5.857.662 euro.

Altro debutto in quarta posizione per “5 è il numero perfetto“. Il film di Igort con Toni Servillo incassa 228.043 euro.

Scende invece in quinta posizione “Il Signor Diavolo” di Pupi Avati, con un incasso di 209.898 euro, su un totale alla sua seconda settimana nelle sale di 816.189 euro.

Quasi tutte “new entry” nella seconda cinquina

Genitori quasi perfetti

Debutta in sesta posizione la commedia con Anna Foglietta “Genitori Quasi Perfetti“, con 156.505 euro.

Lo segue in settima posizione “Blinded by the light” il film omaggio a Bruce Springsteen, con 114.759 euro. In ottava posizione debutta “Teen Spirit” il film musicale con Elle Fanning guadagna, al suo esordio, 66.300 euro.

Scende al nono posto “Crawl – intrappolati” di Alexandre Aja, che scende in con 56.338 euro alla sua terza settimana in sala. Il film ha raggiunto la cifra totale di 783.880 euro incassati in Italia.

Chiude la top ten del Box Office italiano di questa settimana un’altra new entry: “L’amour flou – come separarsi e restare amici“, che con 49.939 euro si guadagna la decima posizione.

02/09/2019