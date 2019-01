Regia: Max Minghella

Cast: Millie Brady, Elle Fanning, Rebecca Hall, Elizabeth Berrington, Zlatko Buric, Viktorija Faith, Jordan Stephens, Antonia Clarke, Jessie Vinning, Jon Locke, Clara Rugaard, Mark Stobbart, Stephen Boxer, Ruairi O'Connor, Agnieszka Grochowska, Olive Gray, Ryan Hannaford, Daniel Westwood

Genere: Drammatico, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 30 aprile 2019

Violet (Elle Fanning) è una giovane e timida ragazza che vive nell’Isola di Wight e che da sempre sogna di diventare una popstar. Il suo desiderio sembra avverarsi quando, con l’aiuto di un improbabile mentore, gli viene offerta la possibilità di partecipare ad un importante concorso canoro di risonanza internazionale: Violet si ritrova così ad affrontare una prova che la allontana dalla sua vita famigliare ridotta a pezzi, e che mette a serio rischio la sua integrità e il suo talento.

Teen Spirit: la musica ai tempi dei talent

Quanto si è disposti a sacrificare per realizzare un sogno? Questo è l’interrogativo che segna il film d’esordio del regista britannico Max Minghella, classe 1985, già noto per far parte del cast della serie “The Handmain’s Tale” (2017).

"Teen Spirit" si propone così come un film giovane, ma che allo stesso tempo vuole mettere in risalto la finzione che si cela dietro ai falsi miti del successo. L’inizialmente ingenua Violet vede infatti scardinare se stessa per plasmarsi ai gusti del pubblico, è l’alto prezzo del successo, ma la ragazza sembra pronta a tutto per scappare da una realtà che la opprime e la vincola.

Elle Fanning non è però l’unica protagonista, la musica nel nuovo film di Minghella ricopre infatti un ruolo fondamentale. La Fanning si esibirà in diverse performance canore e di danza, trovando così l’occasione di lanciare il singolo "Dancing On My Own" di Robyn. La colonna sonora vanta le firme di grandi nomi dello scenario musicale mondiale, come Katy Perry, Annie Lenox, Ariana Grande e Carly Rae Japson.

"Teen Spirit", presentato e accolto con successo al Festival del Cinema di Toronto, è distribuito nelle sale italiane da Notorious Pictures.